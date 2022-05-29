Feci kaza! Yolcu otobüsü şarampole devrildi... 2'si ağır 27 yaralı

Feci kaza, saat 03.30 sıralarında Emirdağ ilçesi Ümraniye köyü mevkisinde geldi. Tevfik D. (52) idaresindeki yolcu otobüsü, Ankara'dan Afyonkarahisar istikametine seyir halindeyken henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

27 KİŞİ YARALANDI

Kazada otobüste bulunan 27 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yararılar ambulanslarla Afyonkarahisar ve Eskişehir'deki hastanelere götürüldü.

2 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. (DHA)



