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Feci kaza! Yoldan karşıya geçerken otobüs çarptı

26.05.2021 07:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da bir vatandaş karşıdan karşıya geçerken, otobüsün çarpması sonucu yaraladı. Yaralının durumu ciddiyetini korurken, otobüs şoförü gözaltına alındı.

Feci kaza! Yoldan karşıya geçerken otobüs çarptı

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Atatürk caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.A, karşıdan karşıya geçmek istedi. Dikkatsiz bir şekilde karşıdan karşıya geçen A.A., otobüs şoförünün çarpması sonucu ön cama vurarak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı A.A’nın durumunu ciddiyetini korurken, otobüs şoförü gözaltına alındı. Kazayı gören vatandaşlar ise A.A’nın dikkatsiz bir şekilde karşıdan karşıya geçtiğini ve otobüs şoförünün hatasının olmadığını dile getirdi. Polis ekipleri ise kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Bursa
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