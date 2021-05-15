Feci kazada 3'ü çocuk 4 kişi hayatını kaybetmişti! Son görüntüleri ortaya çıktı

Kaza, dün saat 19.30 sıralarında ilçeye 35 kilometre uzaklıktaki Mangal Dağı yakınlarında meydana geldi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma öncesi Ankara kent merkezinden Haymana ilçesine bağlı Bahçecik köyüne giden Tan ve Koyuncu aileleri, köydeki yakınlarıyla birlikte, Sakarya Meydan Muharebesi Mangaldağı Şehitliği'ni ziyaret edip, piknik yaptı. İki aile piknik dönüşü, Hamza Tan yönetimindeki traktör ile köye doğru yola çıktı. Ancak, 21 kişinin bulunduğu traktörün römorku, bilinmeyen nedenle devrildi. Kazada Necmiye Tan ile torunları İlknur Akyüz, Belina Tan ve Dilay Koyuncu hayatını kaybetti, sürücü Hamza Tan ve eşi Zeliha Tan ile birlikte, ölen 3 çocuğunun anne ve babalarının da aralarında bulunduğu toplam 18 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Haymana Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan 18 kişiden 5'i taburcu edildi. 13 yaralı ise Ankara'daki hastanelere sevk edildi.

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Bu arada, pikniğe gidenlerin son görüntüleri ortaya çıktı. Cep telefonu ile kaydedilen görüntüde aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu grubun arazide yan yana oturdukları görüldü. Hastanede tedavisi süren Zeliha Tan'ın, kucağında ölen kızı Belina ile ilgilendiği görüldü.