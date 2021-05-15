Feci kazada 3'ü çocuk 4 kişi hayatını kaybetmişti! Son görüntüleri ortaya çıktı

Kaza, dün saat 19.30 sıralarında ilçeye 35 kilometre uzaklıktaki Mangal Dağı yakınlarında meydana geldi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma öncesi Ankara kent merkezinden Haymana ilçesine bağlı Bahçecik köyüne giden Tan ve Koyuncu aileleri, köydeki yakınlarıyla birlikte, Sakarya Meydan Muharebesi Mangaldağı Şehitliği'ni ziyaret edip, piknik yaptı. İki aile piknik dönüşü, Hamza Tan yönetimindeki traktör ile köye doğru yola çıktı. Ancak, 21 kişinin bulunduğu traktörün römorku, bilinmeyen nedenle devrildi. Kazada Necmiye Tan ile torunları İlknur Akyüz, Belina Tan ve Dilay Koyuncu hayatını kaybetti, sürücü Hamza Tan ve eşi Zeliha Tan ile birlikte, ölen 3 çocuğunun anne ve babalarının da aralarında bulunduğu toplam 18 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Haymana Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan 18 kişiden 5'i taburcu edildi. 13 yaralı ise Ankara'daki hastanelere sevk edildi.
Bu arada, pikniğe gidenlerin son görüntüleri ortaya çıktı. Cep telefonu ile kaydedilen görüntüde aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu grubun arazide yan yana oturdukları görüldü. Hastanede tedavisi süren Zeliha Tan'ın, kucağında ölen kızı Belina ile ilgilendiği görüldü.
Ayrıca, kazada yaralanan Mehmet-Hazel Koyuncu çiftinin ölen çocukları Dilay'ın ise dün doğum günü olduğu ortaya çıktı.
3'ü çocuk 4 kişinin öldüğü kaza nedeniyle Bahçecik köyünde üzüntü hakim. Köylüler, Necmiye Tan ile 3 torunun hayatını kaybettiği kazanın üzüntüsünü yaşıyor. Necmiye Tan'ın yaşadığı evin önüne kurulan taziye çadırına gelenler, kazada ölenlerin yakınlarına taziyelerini iletti.
Sürücü Hamza Tan'ın kuzeni Tamer Tan, kazanın ardından olay yerine ilk gidenlerden biri olduğunu söyleyerek, "Römorkun üstünde ne kadar çoluk çocuk varsa aileleriyle beraber altında kalıyor. Topladık hepsini. Sanki bir bomba üstlerine düşmüş gibi dağılmışlardı. 15- 20 tane 112 aracı geldi, bindirdik, götürdük hastaneye. Ardından durumları ağır olduğu için Ankara'ya götürüldü. Kuzenlerim vefat etti. Olay yeri çok kötüydü, savaş alanı gibiydi. Traktörün yarısı yoktu. Traktörü kullanan amcamın oğlu kuzenim kötüydü, şoktaydı" dedi.
Ankara'nın Haymana ilçesinde piknik dönüşünde traktörün römorkunun devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Necmiye Tan ile torunları İlknur Akyüz, Belina Tan ve Dilay Koyuncu'nun cenazeleri, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Necmiye Tan ile torunları Belina ve Dilay'ın cenazeleri Bahçecik köyüne götürüldü. Buradaki cenazeye AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, CHP Milletvekili Levent Gök, Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut ile yakınları katıldı. Kazada yaralanan, tedavisinin ardından taburcu olan Ramazan Tan da annesi Necmiye Tan ile yeğenlerinin cenazesine katıldı. Tedavileri süren Belina ve Dilay'ın anne ve babaları ise cenazede yer almadı. Kılınan cenazenin namazının ardından Necmiye Tan ile iki torunu köy mezarlığında toprağa verildi. İlknur Akyüz ise Polatlı ilçesinde gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. (DHA)