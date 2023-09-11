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Feci kazada 6 kişi can vermiş, 24 kişi de yaralanmıştı! Şoförün ifadesi ortaya çıktı: 'Kamyonun yönünü değiştirmeseydim...'

11.09.2023 12:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde cumartesi günü cenaze namazına hazırlanan kalabalığın arasına giren kamyon, 6 kişinin ölümüne, 24 kişinin de yaralanmasına neden oldu. Olayla ilgili kamyon şoförü Cengiz Aksu (45) ve şirket sahibi İ.A. tutuklandı. Şoför Aksu savcılıktaki ifadesinde, “Frene bastım, kamyon kaydı, insanlar kaçışmaya başladı. Ben kamyonun yönünü değiştirdim, durunca da yan yattı. Eğer kamyonun yönünü değiştirmeseydim çok daha vahim sonuçlar olurdu” dedi. İşte detaylar...

Feci kazada 6 kişi can vermiş, 24 kişi de yaralanmıştı! Şoförün ifadesi ortaya çıktı: 'Kamyonun yönünü değiştirmeseydim...'

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi Darıovası Mahallesi’nde cumartesi günü Cengiz Aksu’nun kontrolünü yitirdiği kamyon, Kavaklı Mezarlığı’nda cenaze namazına hazırlanan kalabalığın arasına daldı. Kazada, 6 kişi öldü, 24 kişi de yaralandı. Kazanın ardından kamyon şoförü Cengiz Aksu gözaltına alınıp, dün tutuklandı.

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Soruşturma kapsamında Aksu’nun çalıştığı şirketin sahibi İ.A. ile yetkilileri M.S., K.G. ve M.A.A. da gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.A.A. Cumhuriyet savcısı tarafından ifadesi alındıktan sora serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan 3 şüpheliden şirket sahibi İ.A. tutuklanırken, diğer 2 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest kaldı.

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‘FRENE BASTIM, KAMYON KAYDI’

Bu arada Cengiz Aksu’nun savcılık ifadesi ortaya çıktı. Kaza nedeniyle üzgün olduğunu söyleyen Aksu, “Kahramanmaraş’tan yük yükledim. Darıovası’nın oraya geldiğimde Andırın yolu üzerinde çok kalabalık vardı. Dikkatli şekilde döndüm, döndüğümde arabalar vardı. Daha sonra virajı döndüğümde kalabalık gördüm, aramızda 10 metre yoktu. Frene bastım, kamyon kaydı, insanlar kaçışmaya başladı ve bu panik sırasında insanlar birbirlerini sıkıştırdı. Ben kamyonun yönünü değiştirdim, durunca da yan yattı. Eğer kamyonun yönünü değiştirmeseydim, çok daha vahim sonuçlar olurdu” dedi.

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TEDAVİLERİ DEVAM EDİYOR

Mustafa Güzeloğlu (65), Osman Önsel (49), Halil Önsel (70), Mehmet Peksoy (72), Tahir Temiz (73) ve Erdoğan Güzeloğlu’nun (37) hayatını kaybettiği kazada, yaralılardan 7’sinin tedavisi hastanede sürüyor.

Diğer 17 yaralı tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.

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DHA

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Cenaze namazı Kahramanmaraş

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