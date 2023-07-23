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Feci kazada 8 kişi öldü, 13 kişi yaralandı! Minibüs faciasında korkunç detay: Sürücünün ehliyetinin olmadığı ortaya çıktı

23.07.2023 15:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 8 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı. Kazada minibüsü kullanan 19 yaşındaki gencin, ehliyetinin olmadığı ortaya çıktı. Yakınlarını kaybeden vatandaşlar ise servis araçlarına yönelik denetimlerin artırılmasını istedi. İşte detaylar...

Feci kazada 8 kişi öldü, 13 kişi yaralandı! Minibüs faciasında korkunç detay: Sürücünün ehliyetinin olmadığı ortaya çıktı

Feci kaza, Çay ilçesi çıkışında dün akşam saatlerinde meydana geldi. Berat K. (19) idaresindeki şehir işçi minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Araç yol kenarındaki şarampole girip, ardından ağaçlara çarparak devrildi. Kazada bahçeden dönen tarım işçileri Salih Akkuş, Ünal Can Akkuş, Güllüzar Balamut, Menekşe Cingöz, Neriman Turguteli, Huriye Köker, Perihan Bayar ve Aysun Çetin yaşamını yitirdi, 13 kişi de yaralandı.

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EHLİYETİ YOKMUŞ

Kazada servis aracını kullanan Berat K.’nın ehliyetinin olmadığı ortaya çıktı. Berat K.’nın girdiği ehliyet sınavlarını geçtiği ve sadece sertifika aldığı, ehliyet için gerekli başvuruyu ise henüz yapmadığı öğrenildi. Kazada yaralanan Berat K.’nın Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’nde tedavisinin devam ettiği kaydedildi.

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“SABAH VE AKŞAM DENETİM DAHA ÇOK OLSUN”

Kazada yakınını kaybeden Hüseyin Değerli, yaklaşık 14 bin nüfusu olan Çay ilçesinde yaşanan acının büyük olduğunu ifade etti. Değerli, “Allah kimsenin başına vermesin, çok acı bir şey. Allah bir daha göstermesin. Takdir Allah’ın ve yapacak bir şey yok” dedi.

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Kazada dayısının kızı ölen Şener Yener ise, olayın araçlarda daha fazla adam taşıma hırsından kaynaklandığını savundu. Yener, “Olayda para hırsı var. Çavuş bir adam daha götürse kardır diyerek araca dolduruyorlar. 16 kişilik araca 30 kişi bindirilirse olan ölene oluyor. Kimisi sakat kalacak ama ekmek parası ne yapacaksın? Zaten yapanlar da hiçbir zaman ders almıyorlar ki. Sabah ve akşam denetim daha çok olsa bunlar olmaz” diye konuştu.

Kazada ölen Aysun Çetin’in kuzeni Gürcü Köroğlu ise denetimlerin daha fazla yapılmasını isteyerek, bu şekilde olmaması gerektiğini ifade etti.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Afyonkarahisar kaza

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