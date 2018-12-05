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Feci kazada can pazarı: 1'i ağır 5 kişi yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.12.2018 09:43 | Son Güncelleme

PENDİK'te iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Feci kazada can pazarı: 1'i ağır 5 kişi yaralı

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL,(DHA) PENDİK'te iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Can pazarının yaşandığı kazada otomobil içerisinde sıkışan bir yaralı itfaiyenin yarım saat süren çalışmaları sonucunda kurtarıldı.
Kaza, Şile Yolu Kurnaköy Mevkii Uzundere Kavşağı'nda meydana geldi. İçinde 4 kişinin bulunduğu Devran Sağdıç yönetimindeki 34 CTF 20 plakalı otomobil ile Gökhan Mıhçı'nın kullandığı 52 DZ 592 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı. Kazayı gören trafikteki sürücüler yaralıların yardımına koşarken, kaza yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri de başka bir kazanın yaşanmaması için güvenlik önlemi aldı.

SIKIŞAN YARALIYI İTFAİYE KURTARDI
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra çevredeki hastanelere kaldırıldı. Araçta sıkışan bir yaralı için itfaiye ekipleri seferber oldu. Ekiplerin yarım saat süren çalışmaları sonucunda yaralı araçtan kurtarılarak ambulansa taşındı.

YERDEKİ YARALI YEĞENİNİN ELİNİ BIRAKMADI
Kazada yaralanan sürücü Gökhan Mıhçı vatandaşlar tarafından araçtan çıkarılarak ambulans ekipleri beklendi. Amcası Faruk Mıhçı yerde yaralı yatan yeğeninin elini bir an olsun bırakmadı. Yardıma gelen vatandaşlar yaralının yağmurda ıslanmasını önlemek için üzerini montla örttü. Yaralı sürücü bir süre sonra gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kazayı gören bir vatandaş, “Kavşakta bir araç aşağıdan geliyordu. Diğeri yandan geliyordu. Yerlerde kaygan çarpıştılar 5 yaralı vardı “ diye konuştu. Başka bir vatandaş “Biz anayoldan geliyorduk önümüze bir anda çıktı. Selektör yaptık durmadı. Çarpıştık “diye konuştu. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı. Yaralıların hastaneye götürülmesi ve kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

(FOTOĞRAF)

Feci kazada can pazarı: 1'i ağır 5 kişi yaralıFeci kazada can pazarı: 1'i ağır 5 kişi yaralıFeci kazada can pazarı: 1'i ağır 5 kişi yaralıFeci kazada can pazarı: 1'i ağır 5 kişi yaralı

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