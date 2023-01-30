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Feci kazada can vermişti! Son paylaşımı ortaya çıktı

30.01.2023 14:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, alkollü Mustafa Besleme'nin (29) kontrolünden çıkıp dereye uçan otomobilde, Ceren Ceylan (23) ve arkadaşı Öykü Kasımoğlu (27) hayatını kaybetmişti. Ceren Ceylan'ın kazadan 4 saat önceki doğum günü paylaşımı ortaya çıktı. Ceylan'ın sosyal medyadan, 'İyi ki doğdun Ceri Cey' yazılı pastasıyla çekilen videosunu paylaştığı görüldü. İşte olayın detayları...

Feci kazada can vermişti! Son paylaşımı ortaya çıktı

Feci kaza, dün saat 01.30 sıralarında, Sarıana Mahallesi Azmak Deresi yolunda meydana geldi. Yat Limanı'ndaki restoranda Ceren Ceylan'ın doğum gününü kutlayan arkadaş grubu, Mustafa Besleme'nin kullandığıotomobille dönüşe geçti. Otomobil, restoranın 30 metre ilerisinde kontrolden çıkarak önce kaldırıma çarptı ardından dereye uçtu.

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Araçtan kendisi çıkan sürücü Besleme ve yanındaki Samet Canpolat (30), içeride Ceren Ceylan ile Öykü Kasımoğlu'nun olduğunu söyledi. Çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

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İhbarla gelen ekipler, yardım edenlerle birlikte otomobildeki 2 kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı. Dereye atlayan kişi, halatla otomobili bağladı. 50 kişilik grup, otomobili çıkarmak için seferber oldu.

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Araçta baygın haldeyken ulaşılan Ceylan ile Kasımoğlu, sağlık ekiplerince kaldırıldığı özel hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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ALKOLLÜ SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Polis ekipleri ise sürücü Mustafa Besleme'yi gözaltına aldı. 3,79 promil alkollü olduğu tespit edilen Besleme, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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KAZADAN 4 SAAT ÖNCE PASTASIYLA GÖRÜNTÜ PAYLAŞMIŞ

Köpek eğitim uzmanı olan, 28 Ocak doğumlu Ceren Ceylan'ın, kazadan 4 saat önce sosyal medya hesabından paylaşım yaptığı ortaya çıktı. Ceylan'ın, sosyal medyadan, 'İyi ki doğdun Ceri Cey' yazılı pastasıyla çekilen videosunu paylaştığı görüldü.

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Ceren Ceylan'ın cenazesi İstanbul'da, kazada ölen arkadaşı Öykü Kasımoğlu'nun cenazesi ise Adana'da toprağa verilecek.

DHA

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