HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Feci kazada emniyet kemeri takılı olan 5 kişi ölümden döndü

Feci kazada emniyet kemeri takılı olan 5 kişi ölümden döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2020 10:38 | Son Güncelleme

Gaziantep’te bir otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı.

Gaziantep’te bir otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Ters dönen otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralıların tamamının emniyet kemerinin bağlı olmasının can kaybını önlediği ortaya çıktı.
Kaza, Şehitkamil ilçesine bağlı Güngürge Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Neslihan K. yönetimindeki 27 BOY 90 plakalı Hyundai marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada otomobilde bulunan Neslihan G., Necip K., Sevcihan K., Zeliha K. ve Mehmet G. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı.
Öte yandan yaralananların emniyet kemerinin bağlı olması nedeniyle ölümden döndükleri öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ülkede büyük panik! 'Süper bulaştırıcı' olduğu ortaya çıktı Ülkede büyük panik! 'Süper bulaştırıcı' olduğu ortaya çıktı
Müge Anlı'da Aleyna Çakır ve Gülay Uygun dosyası kapatıldı mı?Müge Anlı'da Aleyna Çakır ve Gülay Uygun dosyası kapatıldı mı?
Cinsel İstismar sonrası intihar eden Emre Yıldır kimdir?Cinsel İstismar sonrası intihar eden Emre Yıldır kimdir?
1/
En Çok Okunan Haberler
Macron: Türkiye'ye saygı duyuyoruz ve diyaloğa hazırız
Macron: Türkiye'ye saygı duyuyoruz ve diyaloğa hazırız
Bolu'daki katliamda sanıklara ceza yağdı
Bolu'daki katliamda sanıklara ceza yağdı
Mayolu deniz pozlarıyla Instagram'ı salladı!
Mayolu deniz pozlarıyla Instagram'ı salladı!
İl genelinde flaş karar! Banka ve AVM'lerde zorunlu oldu
İl genelinde flaş karar! Banka ve AVM'lerde zorunlu oldu
Koronavirüsten öldü, tabutu yakıldı
Koronavirüsten öldü, tabutu yakıldı
Hiç gitmediği İstanbul'dan hatalı park cezası geldi
Hiç gitmediği İstanbul'dan hatalı park cezası geldi
İlginizi Çekebilir
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Canlı yayın karıştı! Tartışma damga vurdu: Yayını terk etti
Canlı yayın karıştı! Tartışma damga vurdu: Yayını terk etti
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Bakan Koca'dan Mansur Yavaş'ın önerisine cevap
Bakan Koca'dan Mansur Yavaş'ın önerisine cevap
Mesut Yılmaz'ın sağlık durumu ile ilgili flaş açıklama
Mesut Yılmaz'ın sağlık durumu ile ilgili flaş açıklama
Diğer Haberler
AYM'den bireysel başvurularla ilgili açıklama
243 bin başvuru sonuçlandırıldı
Ersin Düzen TRT'den ne kadar maaş alıyor? Ersin Düzen ayda 400 bin TL mi kazanıyor? Atila Sertel'den flaş iddia! Belgeler yayınladı
Ersin Düzen TRT'den ne kadar maaş alıyor? Flaş iddia
Annenin feryadı karşılıksız kalmadı! Kızı aylar sonra ayağa kalktı
Annenin feryadı karşılıksız kalmadı! Kızı aylar sonra ayağa kalktı
Vatandaşı tedirgin eden olay! Her gün onlarca balık ölüyor
Onlarcası öldü, bir o kadarı da can çekişiyor
Mersin'de akılalmaz olay! 32 dakika boyunca dinlene dinlene arabayı parçaladı
Akılalmaz olay! 32 dakika boyunca dinlene dinlene...
Müge Anlı'da Aleyna Çakır olayı konuşuldu mu? Müge Anlı'da Aleyna Çakır ve Gülay Uygun dosyası kapatıldı mı?
Müge Anlı'da Aleyna Çakır ve Gülay Uygun dosyası kapatıldı mı?
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.