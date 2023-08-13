HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Feci kazada eşini ve kayınvalidesini kaybetti! Kadın sürücünün feryatları yürekleri dağladı

Feci kazada eşini ve kayınvalidesini kaybetti! Kadın sürücünün feryatları yürekleri dağladı

13.08.2023 18:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun-Ankara karayolunda meydana gelen feci kazada, sürücü Neslihan Çetin'in kontrolünü kaybettiği otomobil önce trafik tabelasına ardından ise bir ağaca çarptı. Kazada sürücü Neslihan Çetin'in eşi ile kayınvalidesi hayatını kaybetti. Kazadan yaralı olarak kurtulan kadın sürücünün feryatları ise yürekleri dağladı.

Feci kazada eşini ve kayınvalidesini kaybetti! Kadın sürücünün feryatları yürekleri dağladı

Kaza, Atakum ilçesi Samsun-Ankara karayolu Adalar mevkisinde meydana geldi. İzmir'de Menemen Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisinde görevli Neslihan Çetin (39) 1.5 ay önce Samsun'un Bafra ilçesindeki anne babasını ziyarete giden 2 çocuğunu almak için eşi Gürcan Çetin (42) ve kayınvalidesi Leman Çetin (64) ile birlikte Samsun'a gitmek için yola çıktı.

AW007568_07

Neslihan Çetin idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak önce trafik tabelasına ardından da bir evin bahçesindeki ceviz ağacına çarptı.

AW007568_09

Kazada, eşi Gürcan Çetin hayatını kaybederken, Neslihan Çetin ve Leman Çetin yaralandı.

kaza1

SAĞLIK GÖREVLİLERİ GÜÇLÜKLE İKNA ETTİ

Ağır yaralanan yaşlı kadın ambulansla hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.

AW007568_10
Kendisi de yaralanan sürücü sağlık görevlileri tarafından hastaneye kaldırılmak istendi, ancak feryat ederek yürekleri dağladı.

AW007568_03
İkna edilerek ambulansa götürülen Neslihan Çetin, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

AW007568_04

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gördüğü manzara karşısında şoke oldu! "Bence normal değil"Gördüğü manzara karşısında şoke oldu! "Bence normal değil"
Yasağa rağmen denize girdi, boğulmaktan son anda kurtarıldıYasağa rağmen denize girdi, boğulmaktan son anda kurtarıldı
Eşi ve 3 çocuğunun olduğu evi ateşe verdi! Eşi ve 3 çocuğunun olduğu evi ateşe verdi!
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Samsun

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Milyonlarca lira değerinde! Cinsel organından çıktı

Milyonlarca lira değerinde! Cinsel organından çıktı

Puma, Adidas, Merrell ve dahası! Spor giyimde %75'e varan indirim

Puma, Adidas, Merrell ve dahası! Spor giyimde %75'e varan indirim

Öğrencisine cinsel içerikli mesajlar gönderip fotoğraflarını istedi

Öğrencisine cinsel içerikli mesajlar gönderip fotoğraflarını istedi

Masadaki 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yoğun bakımda

Masadaki 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yoğun bakımda

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.