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Feci kazada hayatını kaybeden 14 yaşındaki Ceyda gözyaşları içinde toprağa verildi

08.07.2021 16:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla’nın Bodrum ilçesinde kamyonetin çarpması sonrası ağır şekilde yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 14 yaşındaki Ceyda Demir, gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenaze sonrası Ceyda’nın anne ve babası kaza yerinde isyan etti. Anne Safinaz Demir, çocuğuna kamyonetin gözlerinin önünde çaptığını ifade ederek, “Ben evladımın havada uçtuğunu gördüm. Metrelerce ileri fırladı, canım ciğerim yandı. Lütfen buraya bir çare bulunsun. Bir üst geçit, bir kamera. Yalvarıyorum" dedi.

Feci kazada hayatını kaybeden 14 yaşındaki Ceyda gözyaşları içinde toprağa verildi

Turgutreis Mahallesi Mehmet Hilmi Caddesi’nde saatte 108 kilometre hızla seyrettiği öğrenilen bir kargo firmasına ait kapalı kasa kamyonet, Demir ailesinin ev ve iş yerlerinin bulunduğu bölgede kaldırımda ablası ile bekleyen 14 yaşındaki Ceyda Demir isimli çocuğa çarptı. Çarpmanın şiddetiyle metrelerce sürüklenen ve ağır şekilde yaralanan Demir, hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Ceyda Demir, yaşamını yitirdi. Kamyonet sürücüsü F.G. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Vedat Türkmen Ortaokulu 8. Sınıf öğrencisi Ceyda’nın ölümü ailesi, yakınları ve arkadaşlarını yasa boğdu. Cenaze Muğla Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerinin ardından Bodrum’a getirildi. Yukarı Akçaalan Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazına annesi Safinaz Demir, babası İsmail Demir, kardeşleri, yakınları ve çok sayıda arkadaşı katıldı. Tabutu, Ceyda'nın arkadaşları taşıdı.

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KIZINA SON BAKIŞI YÜREKLERİ DAĞLADI

Cenaze töreninde gözyaşları sel oldu. Ceyda’nın mezarının çiçeklerle donatan ailesi ve arkadaşları, uzun süre gözyaşı döktü. Küçük oğlu ile mezarın başında ağlayan Safinaz Demir’in mezarlıktan ayrılmadan önce kızına son bakışları yürekleri dağladı. Ayakta durmakta zorlanan anne, yakınlarının desteğiyle yürüyebildi.

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"Cenaze törenine katılanlar daha sonra kazanın yaşandığı bölgeye gitti. Burada araçlara kırmızı ışık yandığında kısa süreli olarak yola çıkan Ceyda’nın ailesi ve arkadaşları başka "Ceydalar ölmesin" diye slogan attıktan sonra yolun kenarına geçildi.

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"BEN BU ACIYA NASIL DAYANAYIM?"

Kaza yerinde açıklama yapan Ceyda’nın babası İsmail Demir, kaza anını şöyle anlattı:

“Çocuğum ekmek almak için ablasıyla karşıdan karşıya geçerken araba çarpıyor. Yolda güvenlik önlemi yok, kameralar da çalışmıyor. Burada duran tabelaların ucu nasıl keskin, kafanı vursan mermi gibi. O şehir magandası çocuğum daha yola adımını atmadan çarpıyor, metrelerce ileri atıyor. Hız sınırını GPS üzerinden tespit ettik, saatte 108 kilometre hızla gidiyormuş. Bu nedir? Burası yaya geçidi. Buradaki kırmızı ışıklar saat 22.00’dan sonra neden sarıya dönüyor. Benim içim yanıyor, bir insanı büyütmek bu kadar kolay mı? Ben bu acıya nasıl dayanayım.”

Baba Demir, yetkililerin kazanın olduğu yerlerde önlem alınmasını istedi.

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"EVLADIMIN HAVADA UÇTUĞUNU GÖRDÜM"

Anne Safinaz Demir ise çocuğuna kamyonetin gözlerinin önünde çaptığını ifade ederek, “Ben evladımın havada uçtuğunu gördüm. Metrelerce ileri fırladı, canım ciğerim yandı. Başka annelerin, başka babaların canı yanmasın. Lütfen buraya bir çare bulunsun. Bir üst geçit, bir kamera. Yalvarıyorum, başka bir şey demiyorum” dedi. Öte yandan Karayolları görevlilerinin kazanın meydana geldiği bölgede inceleme yaptığı öğrenildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Muğla Bodrum
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