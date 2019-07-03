HABER

Feci kazada hayatını kaybeden aile toprağa verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 03.07.2019 14:26 | Son Güncelleme

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde dün sabah saatlerinde bir otomobilin park halindeki tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden aynı aileden 1’i bebek 4 kişi toprağa verildi.

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde dün sabah saatlerinde bir otomobilin park halindeki tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden aynı aileden 1’i bebek 4 kişi toprağa verildi. Kazada hayatını kaybeden anne Hicran Yarıcı’nın 3.5 aylık ikiz bebeklere hamile olduğu ve sağlık kontrollerine gittikleri sırada kazayı geçirdikleri, 1 yaşındaki bebekleri Hediye Nur Yarıcı’nın ise annesinin kucağında hayatını kaybettiği öğrenildi.
Dün sabah saatlerinde Manisa’nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Cumali Yarıcı (32) yönetiminde ki 45 KB 1212 plakalı otomobil yol kenarında park halindeki 42 GM 842 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen araç içerisindeki Cumali Yarıcı, eşi Hicran Yarıcı (30) ve 1 yaşındaki bebekleri Hediye Nur Yarıcı olay yerinde hayatını kaybederken 8 yaşındaki kızları Ziynet Yarıcı ise kaldırıldığı Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesinde yaşamını yitirdi. Çiftin 7 yaşındaki çocukları H.Y. ise hastanede tedavi altına alındı.
Jandarma tarafından gözaltına alınan tır sürücüsünün sevk edildiği adliyedeki sorgusunun ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

İki kardeş bir tabutta getirildi
Kazada hayatını kaybeden içerisindeki Cumali Yarıcı, eşi Hicran Yarıcı (30) ve 1 yaşındaki bebekleri Hediye Nur Yarıcı ile 8 yaşındaki kızları Ziynet Yarıcı için Manisa’nın Ahmetli ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Ahmetli Ulu Camide düzenlenen cenazede 3 tabut olması dikkat çekerken 1 yaşındaki Hediye Nur Yarıcı ile ablası 8 yaşındaki Ziynet Yarıcı’nın aynı tabutta camiye getirildiği öğrenildi. Öğle namazı öncesi kılınan cenaze namazının ardından aile Ahmetli Mezarlığına defnedildi.
Cenaze törenine Ahmetli Belediye Başkanı Ahmet Alhan, daire müdürleri, hayatlarını kaybeden ailenin yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kazada yürek parçalayan detay
Kazada hayatını kaybeden anne Hicran Yarıcı’nın 3.5 aylık ikiz bebeklere hamile olduğu ve sağlık kontrollerine gittikleri sırada kazayı geçirdikleri, 1 yaşındaki bebekleri Hediye Nur Yarıcı’nın ise annesinin kucağında hayatını kaybettiği öğrenildi.

Feci kazada hayatını kaybeden aile toprağa verildi

Feci kazada hayatını kaybeden aile toprağa verildi

Feci kazada hayatını kaybeden aile toprağa verildi

Feci kazada hayatını kaybeden aile toprağa verildi

Feci kazada hayatını kaybeden aile toprağa verildi

Feci kazada hayatını kaybeden aile toprağa verildi

Feci kazada hayatını kaybeden aile toprağa verildi

Feci kazada hayatını kaybeden aile toprağa verildi

Feci kazada hayatını kaybeden aile toprağa verildi

Feci kazada hayatını kaybeden aile toprağa verildi

Feci kazada hayatını kaybeden aile toprağa verildi

Feci kazada hayatını kaybeden aile toprağa verildi

Feci kazada hayatını kaybeden aile toprağa verildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Memur ve emekli maaş zam oranları belli oldu

Memur ve emekli maaş zam oranları belli oldu

Son dakika... Diyarbakır'da büyük operasyon!

Son dakika... Diyarbakır'da büyük operasyon!

Son bir yılın en düşüğüne geriledi

Son bir yılın en düşüğüne geriledi

Korkutan açıklama: Askeri müdahaleye hazırız

Korkutan açıklama: Askeri müdahaleye hazırız

İmamoğlu duyurdu! AK Partili başkanlarla ile bir araya geliyor

İmamoğlu duyurdu! AK Partili başkanlarla ile bir araya geliyor

Kaşıkçı cinayetinin üzerine bu nedenle gidilmemiş!

Kaşıkçı cinayetinin üzerine bu nedenle gidilmemiş!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da dehşet! Tornavidayı göğsüne ve sırtına sapladı

İstanbul'da dehşet! Tornavidayı tam 7 kez...

80 yaşındaki yaşlı kadın alevlerin arasında feci şekilde can verdi!

Yaşlı kadın alevlerin arasında feci şekilde can verdi!

Bozcaada'daki kan donduran cinayetle ilgili yeni gelişme!

Bozcaada'daki kan donduran cinayetle ilgili yeni gelişme!

25 yıl hapis cezası aldığını öğrenince adliyenin kapısını kırarak kaçmaya çalıştı

25 yıl hapis cezası aldığını öğrenince adliyeden kaçmaya çalıştı

Rüyada balık yemek ne demek? Rüyada balık yemekle ilgili rüya tabirleri

Rüyada balık yemekle ilgili rüya tabirleri

Batman'da koca dehşeti! Eşine, kayınvalidesini ve baldızını darp edip tehdit yağdırdı

Skandal olay! '100 adamı öldüreceğiz'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.