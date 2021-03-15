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Feci kazada hayatını kaybeden Buğra Yorulmaz’ın cenazesi yakınları tarafından morgdan alındı

15.03.2021 11:03 | Son Güncelleme:
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Antalya’da iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişinin öldüğü, 5 kişinin de yaralandığı kazada hayatını kaybeden Buğra Yorulmaz’ın cenazesi yakınları tarafından Antalya Adli Tıp Kurumundan alındı.Kaza, dün sabah 09.00 sıralarında Döşemealtı ilçesi Antalya-Burdur karayolu üzerinde meydana geldi.

Antalya’da iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişinin öldüğü, 5 kişinin de yaralandığı kazada hayatını kaybeden Buğra Yorulmaz’ın cenazesi yakınları tarafından Antalya Adli Tıp Kurumundan alındı.
Kaza, dün sabah 09.00 sıralarında Döşemealtı ilçesi Antalya-Burdur karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Metin Kadayıfçıoğlu’nun kullandığı ve içerisinde 3 kişinin daha olduğu 34 BK 0999 plakalı BMW marka otomobil, Buğra Yorulmaz’ın (30) kullandığı 06 AU 9903 plakalı Ford marka otomobille ışıklı kavşakta çarpıştı. Kazada Buğra Yorulmaz olay yerinde hayatını kaybederken, babası Murat Yorulmaz ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Refüje çıkan diğer araçtaki sürücü Metin Kadayıfçıoğlu kazayı yaralanmadan atlatırken araçta yolcu bulunan Bilal Kadayıfçıoğlu, Ömer Tokat ve Murat Kutlu yaralandı. Yaralılar ambulanslarla bölgedeki özel hastaneye kaldırıldı. Yoldaki fren izlerinin dikkat çektiği kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, Buğra Yorulmaz’ın cenazesi otopsi için götürüldüğü Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan defnedilmek üzere bu sabah yakınları tarafından alındı.

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