Kayseri’de dün akşam meydana gelen kazada hayatını kaybeden 17 yaşındaki Durmuş Ali B. son yolculuğuna uğurlandı.
Kayseri’de dün akşam saatlerinde arkadaşlarıyla yolun karşısına geçerken, kontrolünü kaybeden aracın çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Durmuş Ali B.’nin cenazesi son yolculuğuna ailesi ve arkadaşları tarafından uğurlandı.
Durmuş Ali B.’nin cenazesi, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kayseri Şehir Mezarlığına defnedildi.
Feci kazada hayatını kaybeden genç son yolculuğuna uğurlandı
Feci kazada hayatını kaybeden genç son yolculuğuna uğurlandı
Feci kazada hayatını kaybeden genç son yolculuğuna uğurlandı
Feci kazada hayatını kaybeden genç son yolculuğuna uğurlandı
Feci kazada hayatını kaybeden genç son yolculuğuna uğurlandı
Feci kazada hayatını kaybeden genç son yolculuğuna uğurlandı
Feci kazada hayatını kaybeden genç son yolculuğuna uğurlandı
Feci kazada hayatını kaybeden genç son yolculuğuna uğurlandı
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