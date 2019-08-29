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Feci kazada hayatını kaybeden otomobil sürücüsü toprağa verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 29.08.2019 18:11 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde halk otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucunda hayatını kaybeden 51 yaşındaki otomobil sürücüsü, gözyaşları arasında toprağa verildi.Kocaeli’nin İzmit ilçesi D650 karayolu Çayırköy mevkisinde dün meydana gelen kazada, Çayırköy Yolu Caddesi’nden D650 karayoluna çıkan Erdoğan Keskin (51) idaresindeki 41 FE 239 plakalı otomobil, İzmit istikametinde seyir halinde olan Emrah Bayrak yönetimindeki 41 PN 119 plakalı halk otobüsü ile çapıştı.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde halk otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucunda hayatını kaybeden 51 yaşındaki otomobil sürücüsü, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kocaeli’nin İzmit ilçesi D650 karayolu Çayırköy mevkisinde dün meydana gelen kazada, Çayırköy Yolu Caddesi’nden D650 karayoluna çıkan Erdoğan Keskin (51) idaresindeki 41 FE 239 plakalı otomobil, İzmit istikametinde seyir halinde olan Emrah Bayrak yönetimindeki 41 PN 119 plakalı halk otobüsü ile çapıştı. Kazada otomobil sürücüsü Erdoğan Keskin, eşi Neşe Can Keskin, sürücü Keskin’in eniştesi Münir B. ve ablası Behiye B. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılardan Erdoğan Keskin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Feci kazada hayatını kaybeden sürücü toprağa verildi
Kameralara saniye saniye yansıyan kazada hayatını kaybeden 3 çocuk babası Keskin’in cenazesi ailesine teslim edildi. Bir firmada kaporta işçisi olarak çalıştığı öğrenilen Keskin’in cenazesi daha sonra son yolculuğuna uğurlanmak üzere İzmit ilçesinde bulunan Zincirlikuyu Camii’ne getirildi. İkindi namazını müteakiben kılınan cenaze namazı öncesinde Keskin’in vatani görevini yaparken acılı haberi alan oğlu Mustafa Keskin ve yakınları, gözyaşları arasında taziyeleri kabul etti. Helallik alınmasının ardından kılınan cenaze namazının ardından İzmit Kent Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Feci kazada hayatını kaybeden otomobil sürücüsü toprağa verildi

Feci kazada hayatını kaybeden otomobil sürücüsü toprağa verildi

Feci kazada hayatını kaybeden otomobil sürücüsü toprağa verildi

Feci kazada hayatını kaybeden otomobil sürücüsü toprağa verildi

Feci kazada hayatını kaybeden otomobil sürücüsü toprağa verildi

Feci kazada hayatını kaybeden otomobil sürücüsü toprağa verildi

Feci kazada hayatını kaybeden otomobil sürücüsü toprağa verildi

Feci kazada hayatını kaybeden otomobil sürücüsü toprağa verildi

Feci kazada hayatını kaybeden otomobil sürücüsü toprağa verildi

Feci kazada hayatını kaybeden otomobil sürücüsü toprağa verildi

Feci kazada hayatını kaybeden otomobil sürücüsü toprağa verildi

Feci kazada hayatını kaybeden otomobil sürücüsü toprağa verildi

Feci kazada hayatını kaybeden otomobil sürücüsü toprağa verildi

Feci kazada hayatını kaybeden otomobil sürücüsü toprağa verildi

Feci kazada hayatını kaybeden otomobil sürücüsü toprağa verildi
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