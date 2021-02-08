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Feci kazada hayatını kaybedenlerin kimliği belirlendi

08.02.2021 12:20 | Son Güncelleme:
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Gaziantep’te, otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden iki arkadaşın kimlikleri belirlendi.

Gaziantep’te, otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden iki arkadaşın kimlikleri belirlendi. Hayatını kaybeden iki arkadaşın cenazelerinin, yapılacak otopsi işlemlerinin ardından ailelerine teslim edilerek akşam saatlerinde Şanlıurfa’da defnedileceği öğrenildi.
Kaza, gece saatlerinde Gaziantep-Kahramanmaraş-Adana otoyolunda meydana geldi. İddiaya göre, Şanlıurfa’dan Osmaniye’ya hasta ziyaretine giden Hıdır Yavuz’un (26) kullandığı 35 AGA 480 plakalı Volkswagen marka otomobil, arıza yaptığı için sağ şeritte duran tıra arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve trafik ekibi sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü Hıdır Yavuz ile yanında bulunan arkadaşı Mehmet Halil Kurt (29), araç içerisinde sıkışarak feci şekilde hayatını kaybetti. Hurdaya dönen araçta ölen arkadaşların cansız bedenleri, itfaiyenin uzun uğraşları sonucu bulundukları yerden çıkartıldıktan sonra Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Feci kaza 6 çocuğun yetim, iki kadının dul kalmasına neden oldu
Öte yandan feci kazada hayatın kaybeden sürücü Hıdır Yavuz’un iki, arkadaşı Mehmet Halil Kurt’un ise dört çocuk babası olduğu ortaya çıktı. İki arkadaşı hayattan koparan kaza sonucu 6 çocuk yetim kalırken, iki kadın da dul kaldı. Arkadaşların cansız bedenleri, adli tıp kurumunda yapılacak otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edilecek. Cenazelerin, akşam saatlerinde Şanlıurfa’da defnedileceği öğrenildi.
Kaza ile ilgili başlatılan geniş çaplı inceleme sürüyor.

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