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  4. Feci kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 3’e yükseldi

Feci kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 3’e yükseldi

24.11.2020 00:50 | Son Güncelleme:
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Zonguldak-Ereğli karayolu Kandilli sapağı mevkiinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Şerife Tekin hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Zonguldak-Ereğli karayolu Kandilli sapağı mevkiinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Şerife Tekin hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Böylelikle aynı kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 3’e yükseldi.
Kaza 16.30 sularında Ereğli Zonguldak yolu Kandilli sapağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Zonguldak istikametinden Ereğli istikametine gitmekte olan Yadigar Eroğlu (48) idaresindeki 67 TR 454 plakalı otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki beton bariyere çarptı. Kazada 1’i bebek 4 kişi ağır yaralanırken kazayı gören vatandaşlar durumu 112’ye bildirdi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi yönlendirildi. Araç içerisinde sıkışan iki kişi, Ereğli Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralılar yapılan ilk müdahalelerin ardından Ereğli ve Zonguldak’taki hastanelere kaldırıldı. Durumları ağır olan 1 yaşındaki Öykü Hilal Tekin ve araç sürücüsü Yadigar Eroğlu hastanede hayatlarını kaybetmişti. Kaza da ağır yaralanan bebeğin annesi Gamze Tekin (24) hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Şerife Tekin (53) hastane de yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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