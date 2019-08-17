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Feci kazada ölen kamyon sürücünün kimliği belli oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 17.08.2019 00:32 | Son Güncelleme

İznik-Yenişehir karayolunda virajı alamayarak 40 metrelik uçuruma yuvarlanan kamyonda hayatını kaybeden sürücüsünün kimliği belli oldu.Kaza, İznik-Yenişehir karayolunda saat 21.00’da meydana geldi.

Feci kazada ölen kamyon sürücünün kimliği belli oldu

İznik-Yenişehir karayolunda virajı alamayarak 40 metrelik uçuruma yuvarlanan kamyonda hayatını kaybeden sürücüsünün kimliği belli oldu.

Kaza, İznik-Yenişehir karayolunda saat 21.00’da meydana geldi. Patates yüklü 32 NC 333 plakalı kamyonun sürücüsü İbrahim Terlemez, Yenişehir’den İznik’e seyir halindeyken virajı alamayarak direksiyon hakimiyetini kaybetti. Çelik bariyerleri aşıp 40 metrelik uçuruma yuvarlanan Terlemez, şoför mahallinde sıkışarak can verdi. Talihsiz şoförün cansız bedeni sıkıştığı yerden Bursa Büyükşehir İtfaiye ve AFAD ekiplerinin uzun uğraşı sonrası çıkartılıp, İznik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili tahkikat başlattı.
Öte yandan yaklaşık bir ay önce aynı yerden başka bir kamyonun daha uçurumdan aşağı uçtuğu ve sürücüsünün hayatını kaybettiği belirtildi.

Feci kazada ölen kamyon sürücünün kimliği belli oldu

Feci kazada ölen kamyon sürücünün kimliği belli oldu

Feci kazada ölen kamyon sürücünün kimliği belli oldu

Feci kazada ölen kamyon sürücünün kimliği belli oldu

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