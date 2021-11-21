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Feci kazada 'yarış' iddiası: 2 ölü, 1 yaralı

21.11.2021 02:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya’da başka bir araçla yarış yaptığı iddia edilen otomobilin kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarpması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Feci kazada 'yarış' iddiası: 2 ölü, 1 yaralı

Kaza, saat 23.45 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Hocacihan Mahallesi Çevre Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi.

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YARIŞ YAPARKEN KONTROLDEN ÇIKTI

İddiaya göre, Fatih Caddesi’nden Sanayi istikametine seyir halinde olan İlhan Emirhan S. (18) idaresindeki otomobil, başka bir araç ile yarış yapmaya başladı. Bu sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil refüjdeki ağaca çarptı.

İKİ YOLCU YOLA SAVRULDU

Çarpmanın etkisiyle karşı şeride geçerek duran araçtaki iki yolcu yola savruldu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

2 KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde araçta yolcu olarak bulunan Furkan Özütemiz (18) ve Mert Kafalı’nın (18) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

1 AĞIR YARALI

Kazada ağır yaralanan sürücü İlhan Emirhan S. ise yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Meram Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından kazada hayatını kaybeden iki gencin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Konya
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