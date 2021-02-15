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  4. Feci kazadan yara almadan kurtuldu, alkolün etkisiyle Korona dersi verdi

Feci kazadan yara almadan kurtuldu, alkolün etkisiyle Korona dersi verdi

15.02.2021 13:05 | Son Güncelleme:
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Antalya’de önce refüje, ardından da aydınlatma direğine çarptıktan sonra takla atıp ters dönen araç sürücüsü kazadan burnu bile kanamadan sağ kurtuldu.

Antalya’de önce refüje, ardından da aydınlatma direğine çarptıktan sonra takla atıp ters dönen araç sürücüsü kazadan burnu bile kanamadan sağ kurtuldu. 1.63 promil alkollü olduğu belirlenen Serkan A.’nın ehliyetine 6 aylığına el konuldu. Konuşmalarıyla zaman zaman görevlileri gülümseten Serkan A.’ya sokağa çıkma yasağını ihlalden 3 bin 150 TL para cezası yazıldı. Trafik ekiplerinin cezasını söylemesi üzerine ellerini açıp dua eden Serkan A., "Allah günahlarımızı affetsin" dedi. Cezalar karşısında ‘Vatanıma her şeyim feda’ diyen Serkan A., koronanın yeni dünya düzeninin bir tezgahı olduğunu söylemeyi ve korona tezgahıyla insanlara cip takılarak her türlü bilgisine ulaşılacağını söylemeyi de imal etmedi.
Edinilen bilgiye göre kaza, Side köprülü kavşağı yan yolda meydana geldi. Antalya istikametinden Alanya istikametine seyir halindeki Serkan A.’nın kullandığı 06 BAU 789 plakalı otomobilin, Side Kemer Caddesine dönmek isterken, önce refüje, ardından da aydınlatma direğine çarptıktan sonra takla atıp ters dönen otomobil hurdaya döndü.
Otomobilin hurdaya döndüğü kazada, araç sürücüsü Serkan A., kazayı burnu bile kanamadan atlatırken, yapılan alkol kontrolünde 1.63 promil alkollü olduğu belirlendi. Türkiye ve Almanya olmak üzere çifte vatandaşlığı bulunan Serkan A.’ya alkollü araç kullanmaktan bin 300 TL para cezası uygulanırken sürücü belgesine 6 aylığına el konuldu. Serkan A.’ya jandarma tarafından da sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği için 3 bin 150 TL idari para cezası uygulandı.

Ellerini açıp dua etti
Trafik ekiplerinin ehliyetine 6 aylığına el konulduğunu, bin 300 TL para cezası yazıldığını söylemesi üzerine Serkan A., “Başım gözüm üstüne. Benim vatanıma, milletime, bayrağıma feda olsun. Cezayı da yarın sabah erkenden gidip öderim” dedi. Ellerini açıp dua eden Serkan A., duasını "Allah günahlarımızı affetsin" diyerek tamamladı.

“Korona yeni dünya düzeninin oyunu”
Görüntü alan basın mensubuna ‘Seni öpmek istiyorum’ diyen Serkan A., basın mensubunun ‘Korona var, mesafeli olalım’ demesi üzerine “Korana çakmadır. Yeni sistem, yönetim ve yeni kural. Cip artı siyah para. 10 sene sonra her şeyi açıklayacaklar. Şu an başta Fransa ve Hollanda olmak üzere Avrupa’da büyük sıkıntı var. İnsanlar sokağa çıkıp bağırıyor, gösteri yapıyor. Sadece Almanya’da insanlar her şeyi kabulleniyor ve sokağa çıkmıyor. Cip ve siyah paranın ardından yeni dünya kuralı gelecek. Ben her şeyi biliyorum. Dünyadaki tüm canlılar kontrol altına alınmak isteniyor. Arılara dahi cip takılıyor. Senin, benim, tüm milletimizin üzerine cip koyacaklar. Her şeyimizi kontrol altına alacaklar. 2 bin lira maaş alan bir kişi parasının tamamını harcamazsa kalan parayı devlet geri isteyecek” diye konuştu.

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