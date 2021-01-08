Feci kazanın detayları kan dondurdu

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde dinlenme tesisine dalarak 1 kişinin ölümüne sebep olan şahsın, kazadan önce eşine ‘Bugün ikimiz de öleceğiz’ dediği ortaya çıktı.

Kaza, Kocaeli’nin Çayırova ilçesi TEM Otoyolu Şekerpınar Gişeleri mevki’inde bulunan dinlenme tesisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametinde seyir halinde olan Naci A. idaresindeki 65 NV 246 Nissan marka cip, bir anda dinlenme tesisine girdi. Cip tesiste park halinde bulunan 3 otomobile çarpıp yayaların arasına daldı. Naci A. daha sonra aracından inerek elindeki bıçakla kendisine zarar vermeye çalıştı. Kazada Naci A., eşi Semra Kahramanoğlu A. ve yayalar ve cipin çarptığı otomobillerde bulunan toplam 8 kişi yaralandı.

1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ekipler tarafından cipin çarptığı 34 DEE 916 plakalı otomobilin sürücüsü Afganistan uyruklu Khalı Amanullah’ın hayatını kaybettiği belirlendi.