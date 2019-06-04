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Feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.06.2019 18:32 | Son Güncelleme

Bursa’da park halindeki otomobile kamyon çarpması sonucu çıkan yangında 1 kişinin yanarak hayatını kaybettiği kazanın yengi görüntüleri ortaya çıktı.Edinilen bilgiye göre, Bursa - İstanbul otobanında ismi belirlenemeyen sürücü 34 UD 8178 plakalı otomobili Bursa otobanında güvenlik şeridine çekerek araç içerisinde uyumaya başladı.

Bursa’da park halindeki otomobile kamyon çarpması sonucu çıkan yangında 1 kişinin yanarak hayatını kaybettiği kazanın yengi görüntüleri ortaya çıktı.
Edinilen bilgiye göre, Bursa - İstanbul otobanında ismi belirlenemeyen sürücü 34 UD 8178 plakalı otomobili Bursa otobanında güvenlik şeridine çekerek araç içerisinde uyumaya başladı. Sürücünün içerisinde uyuduğu park halindeki otomobile, 16 ZZZ 243 plakalı karpuz yüklü kamyonet çarptı. Çarpmanın şiddetiyle iki araç da alev aldı. Henüz ismi öğrenilemeyen kamyonet sürücüsü kendisini dışarı atarken, otomobilde uyuyan sürücü yanarak feci şekilde can verdi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yanan iki araca da müdahale ederken, kamyonet sürücüsü sağlık ekiplerince Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza anı kameraya yansıdı
Çarpma şiddetiyle alev alan otomobil içindeki sürücü feci şekilde yanarak can verdiği kazanda otomobilin yanma görüntüleri bir vatandaş tarafından çekilen görüntüleri an be an kaydedildi.

Kamyonet sürücüsü uyuduğu iddiası
Olay yerine yakın bir yerde çalışan ve kazayı gören tarım işçisi, "Seyir halindeki kamyonet, güvenlik şeridinde duran otomobile, hiç frene basmadan arkadan çarptı. Anladığım kadarıyla kamyon sürücüsü de uyuyakalmış. Çarpmanın şiddetiyle 2 araç da alev aldı ve kamyon sürücüsü kendisini dışarıya attı. Ama otomobil sürücüsü araçtan inemedi ve feci şekilde can verdi" dedi.

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