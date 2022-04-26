Feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı! Engelli şoförü görünce şikayetçi olmadı

Büyükdere Mahallesi Kaplanlı Caddesi’nde 23 Nisan Cumartesi günü meydana gelen trafik kazasında, yüksek hızla gelen bir otomobil, yol kenarında bekleyen cam taşıma kamyonetine çarptı. Güvenlik kameralarına yansıyan kazada Mustafa Kaçmazhan, çarpmanın etkisiyle savrulan kamyonetten aldığı darbeyle kaldırıma savruldu. Çevredeki vatandaşlar kazada hurdaya dönen otomobilden fırlayan sürücüye yardım için gittiklerinde engelli birey olduğunu ve kolunda ailesinin telefon numarası yazan bilekliği gördüklerinde şoka uğradı. Kaza yapan engelli gencin babası olay yerine geldiğinde ise bütün herkes derin bir üzüntü yaşadı. Engelli gencin otomobili ailesinden gizli şekilde alarak trafiğe çıktığı anlaşılınca Mustafa Kaçmazhan ve kamyonet sahibi şikayetçi olmadı. Engelli genç kazada yaralanırken, 3 araçta maddi hasar oluştu. Kamyonetin sahibi ve zarar görmekten kıl payı kurtulan Mustafa Kaçmazhan ise ailenin mağduriyetinden ve gencin durumundan dolayı şikayetçi olmayarak örnek bir davranış gösterdi.

(İHA)

