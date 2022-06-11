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Feci olay! Cesedi sulama göletinde bulundu

11.06.2022 00:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da, hayvan sulama göletinde kadın cesedi bulundu. Cesedin 67 yaşındaki Emine Paydaş'a ait olduğu bildirildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Feci olay! Cesedi sulama göletinde bulundu

Manisa'nın Gördes ilçesinde, hayvan sulama göletinde kadın cesedi bulundu. Emine Paydaş’a (67) ait olduğu belirlenen ceset, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Gördes ilçesine bağlı kırsal Efendili Mahallesi'ndeki hayvan sulama göletinde kadın cesedi görenler, durumu 112 Acil Servis'e bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekiplerince yapılan inceleme cesedin Emine Paydaş'a ait olduğu belirlendi.

Paydaş’ın cesedi, savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (DHA)

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Manisa
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