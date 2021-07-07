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  4. Feci ölüm! Genç kadınlar kabusu yaşadı, dağın zirvesine çıktıktan sonra inemediler

Feci ölüm! Genç kadınlar kabusu yaşadı, dağın zirvesine çıktıktan sonra inemediler

07.07.2021 15:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya'da bir dağ yürüyüşüne çıkan iki genç kadın, yolda kaybolunca donarak hayatını kaybetti. Yanlarında bulunan arkadaşları ise son anda hayata tutunmayı başardı. Dağ şartlarına göre kıyafet giymedikleri tespit edilen arkadaşların iniş sırasında yollarını kaybettiği belirlendi.

Feci ölüm! Genç kadınlar kabusu yaşadı, dağın zirvesine çıktıktan sonra inemediler

İtalya'da Martina Sviluppo ve Paola Viscardi ve Valerio Zolla adındaki 3 arkadaş hafta sonu Pennine Alpleri'nin doğu kesimindeki Monte Rosa Masifi'nin bir parçası olan Vincent Piramidi dağına tırmanmaya karar verdi.

Hava tahminlerine aldırış etmeyen ve kıyafetlerini buna göre seçmeyen arkadaşlar güvenli bir şekilde dağın zirvesine ulaştı. Genç kadınlar dönüşte ise yolunu kaybetti ve doğru yolu bulabilmek için etrafta dolaşmaya başladı.

FIRTINA ÇIKTI

Alçak bulutlar sise neden olurken, dağın yüksek bölümlerinde bulunan üç arkadaşın görüş mesafeleri kısıtlandı. Bu sırada çıkan fırtına ve şiddetli rüzgar gençlerin doğru yolu bulmasını zorlaştırdı. Dağcılar Aosta'daki kurtarma merkezine ilk yardım çağrılarını yaptılar fakat tam konumlarını bildiremediler. Yaptıkları diğer görüşmeler ise fırtına nedeniyle kesildi.

HELİKOPTER DE İNİŞ YAPAMADI

Gençleri kurtarmak için helikopter gönderildi ancak kötü hava koşulları nedeniyle iniş yapamadı. Bir grup daha sonra dağdaki daha alçak bir kulübeden yaya olarak yola çıktı ancak zamanında ulaşamadılar.

İtalyan La Repubblica gazetesinde yer alan habere göre, genç kadınlardan biri, yardım geldikten kısa süre sonra hayatını kaybetti. Diğeri ise yakınlardaki bir kulübeye götürüldü, ancak doktorlar onu da hayata döndürmeyi başaramadı. Hipotermi geçiren 27 yaşındaki Valerio Zolla ise hayata tutunmayı başardı. Zolla, İsviçre'deki bir hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.

Yetkililer yaptıkları ilk açıklamalarda dağda hissedilen sıcaklığın -15 derece olduğunu bildirdi ve hayatını kaybeden dağcıların yeterli donanıma sahip olmadığını aktardı.

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Anahtar Kelimeler:
İtalya
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