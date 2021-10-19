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  4. Feci ölüm! Sıcak hava balonundan hareket halindeki arabaya düştü

Feci ölüm! Sıcak hava balonundan hareket halindeki arabaya düştü

19.10.2021 15:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail'in kuzeyindeki Afula kenti yakınlarında sıcak hava balonundan düşen bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Yapılan açıklamaya göre, ölen kişinin sıcak hava balonu ekibinden olduğu belirtildi.

Feci ölüm! Sıcak hava balonundan hareket halindeki arabaya düştü

İsrail’de sıcak hava balonundan düşen genç yaşamını yitirdi. Polisten yapılan yazılı açıklamada, bölgedeki oto yolda giden bir aracın üzerine düşerek yaşamını yitiren 28 yaşındaki Yogev Cohen'in sıcak hava balonu ekibinden olduğu ifade edildi.

Kalkış sırasında Cohen'in balonun sepetinden dışarı sarktığı kaydedilirken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

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Öte yandan yerel basına konuşan sıcak hava balonunun operatörleri, kalkış sırasında Cohen'in yandan sarktığını fark ettiklerini, ancak hızla yükseldiği için balonu durduramadıklarını söyledi.

(AA)

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İsrail
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