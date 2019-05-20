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Feci ölüm! Sıkışarak can verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2019 15:36 | Son Güncelleme

İzmir Tire’de meydana gelen kazada, traktör ile ağaç arasında kalan bir vatandaş hayatını kaybetti.

Akıllara durgunluk veren kaza öğle saatlerinde Tire Belevi Yolu üzerindeki Yuvalı mevkisinde meydana geldi.

Ziraat işiyle uğraşan 63 yaşındaki Mustafa Arıcılar isimli bir çiftçi, kendine ait traktör ile bir tarlada ot biçmeye gitti. Mustafa Arıcılar, Yuvalı mevkisindeki bir tarlanın girişinde traktöründen indi ve kapalı olan demir giriş kapısını açmak istedi.
Bu sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle traktör hareket etmeye başladı ve Mustafa Arıcılar’ı da önüne alarak ağaca çarptı.
Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri traktör ile ağaç arasında sıkışıp kalan Arıcılar’ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Jandarma olayla ilgili inceleme başlatırken olay yerine gelen talihsiz adamın yakınları büyük üzüntü yaşadı. (İHA)
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Anahtar Kelimeler:
izmir traktör

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Rabb'im herkese hayırlı ölümler nasip etsin..
allahu ekber Yıllarca gece gündüz çalıştığımız her şey bizim Azrailimiz olabiliyor evimiz arabamız Eşimiz dostumuz evladımız çoluğumuz çocuğumuz yakın Eşdost akraba size yemin ediyorum her şey boş
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