Feci ölüm! Sıkışarak can verdi

Ziraat işiyle uğraşan 63 yaşındaki Mustafa Arıcılar isimli bir çiftçi, kendine ait traktör ile bir tarlada ot biçmeye gitti. Mustafa Arıcılar, Yuvalı mevkisindeki bir tarlanın girişinde traktöründen indi ve kapalı olan demir giriş kapısını açmak istedi.