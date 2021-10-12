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Feci ölüm! Sıkışarak can verdi

12.10.2021 14:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli'nde tır ile otomobil çarpıştı. Aracın içinde sıkışan otomobil sürücüsü, olay yerinde can verdi. Kaza sonrası bölgede bulunanlar ekiplere haber verdi. Sıkışarak hayatını kaybeden sürücü itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla otomobilden çıkarılabildi.

Feci ölüm! Sıkışarak can verdi

Alınan bilgiye göre, Pınarhisar ilçesine bağlı Kaynarca beldesi Manastır Deresi mevkiinde Uğur Demirhan idaresindeki otomobil, M.D. idaresindeki tır ile çarpıştı. Çarpışma sonucu otomobil sürücüsü Demirhan, otomobilde sıkışarak hayatını kaybetti.

CANSIZ BEDENİ SIKIŞTIĞI YERDEN EKİPLER ÇIKARDI

Cumhuriyet Başsavcısının incelemesinin ardından haber verilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri sürücü Demirhan’ın cansız bedenini sıkıştığı yerden çıkardı.
Sürücü Demirhan’ın cenazesi Pınarhisar Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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İHA

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Kırklareli
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