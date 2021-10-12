Feci ölüm! Sıkışarak can verdi

Alınan bilgiye göre, Pınarhisar ilçesine bağlı Kaynarca beldesi Manastır Deresi mevkiinde Uğur Demirhan idaresindeki otomobil, M.D. idaresindeki tır ile çarpıştı. Çarpışma sonucu otomobil sürücüsü Demirhan, otomobilde sıkışarak hayatını kaybetti.
Cumhuriyet Başsavcısının incelemesinin ardından haber verilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri sürücü Demirhan’ın cansız bedenini sıkıştığı yerden çıkardı.
Sürücü Demirhan’ın cenazesi Pınarhisar Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
İHA
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