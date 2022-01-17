Feci şekilde can verdi! Ölen kadından geriye bunlar kaldı

İstanbul Kadıköy'de evsiz olduğu öğrenilen kadına otomobil çarptı. Kaza sonucunda kadın feci şekilde can verirken otomobil sürücüsü durmayarak kaçtı. Ölen kadından geriye ona ait ayakkabı, pasta ve ekmek kaldı.

FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ

Edinilen bilgiye göre; Fikirtepe 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantı yolu Kadıköy istikametinde yolun karşısına geçmeye çalışan henüz ismi öğrenilemeyen bir kadına otomobil çarptı. Olayı gören başka sürücülerin haber verilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle yaya olay yerinde feci şekilde can verdi.

GERİYE AYAKKABI, PASTA VE EKMEK KALDI

Yapılan incelemelerin ardından, evsiz olduğu öğrenilen ve üstünde kimlik bulunmayan kadının kimliğinin belirlenmesi için, cenaze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ölen kadından geriye ona ait ayakkabı, pasta ve ekmek kaldı

KAÇAN SÜRÜCÜ İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Kaza yerinde, kadına çarpıp kaçan otomobile ait olduğu düşünlen plaka bulundu. Polis ekipleri, çarpan otomobilin tespiti ve yakalanması için çalışmalara başladı.

Kaynak: İHA- DHA

