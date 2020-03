Feci şekilde can veren Aleyna'nın ölümünde kahreden detay

ACILI BABA: OCAĞIMA ATEŞ DÜŞTÜ

Kızının cansız bedenini hastane morgundan alan Şeref Şanlı, çok üzgün olduğunu belirterek "Her sabah aynı saatte buradan okula gitmek için karşıdan karşıya geçiyordu. Biz buraya zaten yeni taşındık. Bu yol güzergahı üzerinde kullanabilecek olduğumuz güvenli bir geçiş yok. Arabalar buradan çok hızlı geçiyorlar. Burada kocaman bir mahalle var mahallenin yanı sıra öğrenciler için yurt da burada var. Benim canım yandı. Ocağına ateş düştü başka insanların da başına gelmesin diye bir an önce önlem alınması gerekiyor" diyerek gözyaşı döktü.

'HER GÜN BU TEHLİKEYİ YAŞIYORUZ'

Her gün yolun karşısına geçtiğini anlatan öğrenci Ahmet Sefa Güz de "Biz her gün günde 4-5 defa bu tehlikeyi burada yaşamak zorunda kalıyoruz. Buradaki trafik kazası ilk değil bunun son olmayacağını da düşünüyoruz. Can güvenliğimiz yok. Bir an önce buraya üst geçit yapılmasını istiyoruz" diye konuştu.