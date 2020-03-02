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Feci şekilde can veren Aleyna'nın ölümünde kahreden detay

YAŞAM HABERLERİ  | 02.03.2020 20:15 | Son Güncelleme

Trabzon’un Yomra ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi Aleyna Şahin (20) hayatını kaybetti. Kazanın görgü tanığı Sevil Özkan, genç kızın yanına koştuğunu belirterek "Bana '2-3 defa 'anne' diye seslendiğini duydum. Ne yazık ki son sözü 'anne' oldu" dedi.

Feci şekilde can veren Aleyna'nın ölümünde kahreden detay

Kaza, saat 10:00 sıralarında Yomra ilçesi Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana geldi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü 2’nci sınıf öğrencisi Aleyna Şahin'e yolun karşısına geçmek isterken Mehmet K.'nın kullandığı 61 BK 095 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan genç kız, olay yerinde hayatını kaybetti. Polisin kaza yerindeki incelemesinin ardından Şahin'in cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

SON SÖZÜ 'ANNE' OLMUŞ

Kazanın görgü tanığı Sevil Özkan, genç kıza karşıya geçmeye çalışırken otomobilin çarptığını belirterek hemen yanına koştuğunu anlattı. Özkan, "Kaza olduğunu görünce hemen yanına koştum. Yerde kanlar içinde yatıyordu. Bilinci açık olup olmadığını kontrol etmek için ona sorular sordum. Bana tepki vermesini istedim. Gözlerini açıp kapattı. Durumu çok kötüydü. Sonra ne söylemek istediğini anlamak için kendisine doğru eğildim. 2-3 defa 'anne' diye seslendiğini duydum. Ne yazık ki son sözü 'anne' oldu. Biz evlatlarımız için yaşıyoruz. Gecemizi gündüzümüze katarak evlatlarımız için çalışıyoruz. Bu yol gerçekten sıkıntılı bir alan. Çünkü burada yerleşim alanı mevcut. İnsanlar buradan karşıdan karşıya geçmeye çalışıyorlar. Daha önce de burada birkaç defa trafik kazalarına şahit olduk. Buraya bir üst geçit yapılması gerekiyor. Başka canları da kaybetmek istemiyoruz. ‘Aleynalar ölmesin’ diye bir an önce önlem alınması gerekiyor" dedi.

ACILI BABA: OCAĞIMA ATEŞ DÜŞTÜ

Kızının cansız bedenini hastane morgundan alan Şeref Şanlı, çok üzgün olduğunu belirterek "Her sabah aynı saatte buradan okula gitmek için karşıdan karşıya geçiyordu. Biz buraya zaten yeni taşındık. Bu yol güzergahı üzerinde kullanabilecek olduğumuz güvenli bir geçiş yok. Arabalar buradan çok hızlı geçiyorlar. Burada kocaman bir mahalle var mahallenin yanı sıra öğrenciler için yurt da burada var. Benim canım yandı. Ocağına ateş düştü başka insanların da başına gelmesin diye bir an önce önlem alınması gerekiyor" diyerek gözyaşı döktü.

'HER GÜN BU TEHLİKEYİ YAŞIYORUZ'

Her gün yolun karşısına geçtiğini anlatan öğrenci Ahmet Sefa Güz de "Biz her gün günde 4-5 defa bu tehlikeyi burada yaşamak zorunda kalıyoruz. Buradaki trafik kazası ilk değil bunun son olmayacağını da düşünüyoruz. Can güvenliğimiz yok. Bir an önce buraya üst geçit yapılmasını istiyoruz" diye konuştu.

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Trabzon yomra Aleyna Şahin Sevil Özkan

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