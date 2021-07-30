HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Feci şekilde can vermişti! Üniversiteli Eda'nın diplomasını babası aldı

Feci şekilde can vermişti! Üniversiteli Eda'nın diplomasını babası aldı

30.07.2021 16:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da geri manevra yapan kamyonetin çarpmasıyla hayatını kaybeden Eda Müdüroğlu'nun (20) üniversite diploması, babası Bertan Müdüroğlu’na verildi. Diplomayı alırken duygulanan Bertan Müdüroğlu, “Diplomasını keşke kızım kendisi alsaydı" dedi.

Feci şekilde can vermişti! Üniversiteli Eda'nın diplomasını babası aldı

Geçen yıl 30 Ağustos'ta, Osmangazi ilçesi Yenibağlar Mahallesi Hüsrev Sokak'ta İlhami Bekiroğlu'nun geri manevra yaptığı kamyonet, yokuş aşağı kaydı. Kamyonet, önce sokaktaki elektrik direğine ardından da dedesine aşure götüren Eda Müdüroğlu ile bir evin duvarına çarptı. Duvarla kamyonet arasında sıkışan Müdüroğlu, yaşamını yitirdi. Kazanın ardından kaçan sürücü Bekiroğlu, bir süre sonra polis merkezine giderek, teslim oldu. İlhami Bekiroğlu sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası alan Bekiroğlu, tutuklu kaldığı süre göz önünde bulundurulup, 10 ay tutuklu kalmasının ardından yurt dışına çıkış yasağıyla tahliye edildi.

62dbc5d553cc3bcd5402e59befa4b651

DİPLOMA BABASINA VERİLDİ

Yalova Üniversitesi Termal Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Paramedik Bölümü'nde okuyan Eda Müdüroğlu, ölümünden 3 ay önce mezun oldu ancak diplomasını alamadı. Genç kızın babası Bertan Müdüroğlu, 11 ay sonra Yalova Üniversitesi’ne giderek, Eda’nın diplomasını teslim aldı. Diplomayı Termal Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Gürkan Erdoğan teslim etti. Bertan Müdüroğlu, kızının diplomasını alırken duygusal anlar yaşadı.

'DİPLOMASINI KEŞKE KENDİSİ ALSAYDI'

Üniversite yetkililerinden kızının diplomasını almak için talepte bulunduğunu ve bunun olumlu karşılandığını anlatan Bertan Müdüroğlu “Allah razı olsun hepsinden. Kendini bilmez bir şoför, SRC belgesi olmadan aşırı bir yükle rampa yukarı mahalle arasında geri doğru kaçırıyor arabayı dikkatsiz bir şekilde, kızımı evle araba arasında sıkıştırıyor. Kızım olay yerinde hayatını kaybetti. Kızım Paramedik Bölümü'nde okuyordu, mezun oldu. Diplomasını keşke kızım kendisi alsaydı” diye konuştu.
Diplomayı öğrencisine verememenin üzüntüsünü yaşadığını belirten Öğretim Üyesi Gürkan Erdoğan, “Ben de hocası olarak onun hayallerini bundan sonraki öğrencilerime yaşatmak için elimden geleni yapacağım” dedi.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Alevler otele ulaşmıştı! Son hali görüntülendiAlevler otele ulaşmıştı! Son hali görüntülendi
PARTNER"Haydi, annemize gidelim!""Haydi, annemize gidelim!"
Korku dolu anlar! Elektrik trafosu bomba gibi patladıKorku dolu anlar! Elektrik trafosu bomba gibi patladı
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Bursa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Manavgat'ta yeni orman yangını!

Manavgat'ta yeni orman yangını!

Hayatımızı etkileyecek 15 gün! Yüz yüze eğitim...

Hayatımızı etkileyecek 15 gün! Yüz yüze eğitim...

PTT'den kredi açıklaması

PTT'den kredi açıklaması

Sıfır makyaj paylaşım! Sosyal medyada olay oldu

Sıfır makyaj paylaşım! Sosyal medyada olay oldu

İzmir'de yangın! Havadan ve karadan müdahale ediliyor

İzmir'de yangın! Havadan ve karadan müdahale ediliyor

İfadeleri ortaya çıktı! Kitap yakarken ormanı yakmışlar

İfadeleri ortaya çıktı! Kitap yakarken ormanı yakmışlar

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Kahreden görüntüler! "Böyle acı mı olur Allah'ım!"

Kahreden görüntüler! "Böyle acı mı olur Allah'ım!"

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Örgütten kaçan terörist itiraf etti: Hamile kalan teröristler...

Örgütten kaçan terörist itiraf etti: Hamile kalan teröristler...

Korkutan açıklama gece yarısı Bakan Pakdemirli'den geldi

Korkutan açıklama gece yarısı Bakan Pakdemirli'den geldi

Yağmur'un katil zanlısı cinayeti anlattı! Her satırı korkunç

Yağmur'un katil zanlısı cinayeti anlattı! Her satırı korkunç

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.