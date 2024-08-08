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  4. Feci son! Hastaneden çıkıp karşısındaki eczaneden ilaç almak istedi! Otomobilin çarpmasıyla vefat etti

Feci son! Hastaneden çıkıp karşısındaki eczaneden ilaç almak istedi! Otomobilin çarpmasıyla vefat etti

08.08.2024 20:37
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Ordu'da hastaneden çıktıktan sonra, yolun karşısında bulunan eczaneden ilaç almak isteyen 35 yaşındaki Merve Yürük, otomobilin çarpmasıyla yaşamını yitirdi.

Feci son! Hastaneden çıkıp karşısındaki eczaneden ilaç almak istedi! Otomobilin çarpmasıyla vefat etti

Kaza, saat 13.30 sıralarında Ünye Devlet Hastanesi'nin önünde bulunan kavşakta meydana geldi. Ünye’den Fatsa ilçesi istikametine seyir halinde olan Fatih O. yönetimindeki otomobil, doktora muayene olduktan sonra eczaneden ilaç almak için yolun karşısına geçmeye çalışan Merve Yürük’e çarptı.

Çarpmanın etkisiyle genç kadın savrularak yola düştü. Ağır yaralanan kadın, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Merve Yürük, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü Fatih O. ise ifadesi alınmak üzere Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ordu Eczane
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