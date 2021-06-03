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  4. Feci TIR kazası! 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Feci TIR kazası! 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

03.06.2021 23:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uşak’ta kontrolden çıkan mısır yüklü tır yan devrildi. Kazada sürücünün 10 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti.

Feci TIR kazası! 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Kaza, Uşak-Ankara karayolu Hamamboğazı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alparslan A. yönetimindeki mısır yüklü TIR ile Ankara istikametine seyir halindeyken kontrolünden çıkarak yan devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri hafif yaralanan sürücü ile devrilen aracın altında kalarak ağır yaralanan oğlu Emircan’ı (10) Uşak Banaz Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Kazada ağır yaralanan 10 yaşındaki Emircan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Babasının ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Uşak
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