Feci yangında elektrik panosu iddiası

“Allah böyle bir acıyı kimseye göstermesin” Yaşanan olay nedeniyle büyük bir acı yaşadıklarını ve ailelerinin durumunun çok kötü olduğunu belirten amca Kutsay Al Alu, “Çocukların birisi 2 yaşındaydı, birisi de 4 yaşındaydı. Yangın çok büyüktü, kimse müdahale edemedi. İtfaiye de güçlükle müdahale edebildi. Ailemizin durumu şu an çok kötü. Allah böyle bir acıyı kimseye göstermesin, kimseye yaşatmasın. Anne-baba çok kötü durumda, baba işten geldiğinde böyle bir şeyle karşılaştı” ifadelerini kullandı.

“Çocukların her tarafı yanmıştı, simsiyahtı”

Çocukların vücudunun tamamen yandığını da açıklayan amca, “Yangın çok büyüktü. Kimse kolay kolay müdahale edemedi. Zaten çocukları güçlükle çıkardılar evden. Çocukları çıkardıklarında zaten her tarafları yanmıştı, her tarafları simsiyahtı” diye konuştu.

Öte yandan, amcalarına teslim edilen iki kardeşin akşam saatlerine doğru Nizip Mezarlığı’nda defnedileceği öğrenildi.