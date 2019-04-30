"Fecr" sergisi sanatseverlerle buluşacak

İSTANBUL (AA) - Sanata yeni bir bakış açısı getirmeyi amaçlayan Ramart Platform, "Fecr" temalı sergiyle sanatseverleri ağırlayacak.

Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek sergi, 5 Mayıs'ta açılacak.

"Fecr" sergisinde farklı jenerasyon ve disiplinlerden 99 sanatçının eserleri yer alacak.

Ramart Platform, Devrim Erbil, Mercan Dede, Timur Kerim İncedayı, İsmail Acar, Ahmet Güneştekin, Jale Yılmabaşar, Şükrü Karakuş, Hikmet Barutçugil, Hüsamettin Yivlik, Savaş Çevik, Sıtkı Usta (Olçar), Fatih Özkafa, Sabah Arbilli, Naser Al Aswadi, Ghaleb Hawila, Luigi Ballarin, Ahmet Nejat, Jahongir Ashurov, Antonhy Samaniego, Bahman Panahi ve Simon Alexander Adams'ın da aralarında bulunduğu 22 ülkeden klasik ve çağdaş sanatçıları buluşturacak.

