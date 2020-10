Fecr Suresi konusu açısından ele alındığında genel olarak eski kavimler ve onların akıbetleriyle ilgili olduğu görülecektir. Surede özellikle daha önceki peygamberleri reddeden kadim toplulukların başlarına neler geldiği aktarılmakta, tebliğe muhatap olanların bu kıssalardan ibret alması nasihat edilmektedir. Bencillik ya da mal ve servet arzusu eleştirilen surede, iyi ve kötü ameller işleyen insanların ahirette karşılaşacağı haller kıyaslanarak insanlık ikaz edilmektedir. Son derece derin hikmetler barındıran Fecr Suresi meali her Müslüman tarafından okunmalı ve bilinmelidir. Surenin anlamını daha iyi idrak edebilmek için Fecr Suresi tefsiri de okunabilir.

Fecr Suresi konusu bakımından daha çok Allah ve ahirete iman, Allah'a teslimiyet gibi hususlarla ilgilidir. Kıyametle ilgili çeşitli manzaraların da sunulduğu sure, mümin ve kafirlerin farklı akıbetleri hakkında insanlığı bilgilendirmektedir. Eski kavimlere dair kıssalar aktarılan Fecr Suresinde, insanoğlunun kötülüğe yönelmesinin sonuçlarına da değinilir. İşte Fecr Suresi meali, Türkçe okunuşu, Fecr Suresinin fazileti ve sırları hakkındaki detaylar...

Fecr Suresi, her şeyden önce insanoğluna ibret veren kıssalar barındıran bir suredir. Aynı zamanda iyi bir insan olmanın ve salih ameller işlemenin önemine değinen sure; insanlığa tebliğ ettiği önemli mesajlarla son derece değerlidir. İslam alimleri çeşitli rivayetlerinde Fecir duası okumanın başka muhtelif faydalarından da bahsetmişlerdir.

Kur'an-ı Kerim'de bulunan diğer sureler gibi Fecr Suresini de okumak için herhangi bir zaman kısıtlaması yoktur. Dolayısıyla uygun olan herhangi bir yer ya da zamanda Fecr Suresi okunabilir. Ancak çeşitli kaynaklarda Fecr Suresinin özellikle okunmasının tavsiye edildiği rivayetler mevcuttur. Bu rivayetlerden en önemlisi hiç şüphesiz Peygamber Efendimiz'in bir hadisinde Ramazan, Zilhicce ve Muharrem aylarında Fecr Suresinin okunmasını tavsiye etmesidir. Bu ayların ilk on gününde Fecr Suresini okuyanların günahlarının bağışlanacağı müjdelenmiştir.

Vahyi tamamlanan 10. sure olan Fecr Suresinin Mekke döneminde indiği konusunda geniş bir ittifak vardır. Rivayetlere göre sure Duha Suresinden önce, Leyl Suresinden sonra nazil olmuştur.

Fecr Suresi herhangi bir başka surenin kapsamı içerisinde bulunmaz. Sure; Kur'an-ı Kerim'in ayrı, müstakil surelerinden biridir.

Çeşitli kaynaklarda Fecr Suresinin bela, musibet ve kazadan korunmak için okunması gerektiğine işaret edilir.

Fecr Suresi aynı zamanda, gaddar yöneticilerin gazabından korunmak için de okunabilir.

Peygamber Efendimiz, Fecr Suresini Ramazan, Zilhicce ve Muharrem aylarının ilk 10 gününde okuyanların günahlarının affedileceğini haber vermiştir.

İslam alimleri, Fecr Suresini sıklıkla okuyan kişilerin kıyamet gününde emniyet içerisinde ve huzurlu bir hal üzere olacaklarını belirtmiştir. Ayrıca Peygamber Efendimiz de bir hadisinde, kıyamet gününün kendisine nur olmasını isteyenlerin sıklıkla Fecr Suresi okuması gerektiğini ifade etmiştir.

Fecr Suresi Abdestsiz Okunur Mu?

Fecr Suresini ezberden abdestsiz bir şekilde okumakta herhangi bir sakınca yoktur. Ancak Kur'an-ı Kerim'e abdestsiz el sürmenin caiz olmadığı hususunda İslam alim ve müçtehitlerinin geniş bir ittifakı vardır. Dolayısıyla mushaf üzerinden Fecr Suresi ya da herhangi bir başka sureyi okumak için abdest almak gereklidir. Ayrıca Fecr Suresi namaz esnasında zamm-ı sure olarak da okunabilir. Bu sırada sure ezberden okunuyor olsak dahi namaz kılabilmek için abdest almak gerekir. Dolayısıyla zamm-ı sure olarak Fecr Suresi okumak için de namaz abdesti almak şarttır.

Fecr Suresi Nasıl Ezberlenir?

Fecr Suresi Kur'an-ı Kerim'in orta uzunlukta sayılabilecek sureleri arasındadır. Dolayısıyla sureyi yeterli okuma ve pratikle ezberlemek mümkündür. Ancak sureyi daha kolay bir şekilde ezberleyebilmek için tavsiye edilen çeşitli yöntemlerden bahsedilebilir.