FED: ABD ekonomisi yüzde 30 küçülebilir

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Merkez Bankası (FED) ülke ekonomisinin, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 30’a kadar küçülebileceği tahmininde bulundu. Televizyon kanalı CBS’e konuşan FED Başkanı Jerome Powell, koronavirüs salgını nedeniyle ABD gayri safi yurt içi hasılasının (GSYH) yüzde 20 ila 30 arasında düşmesinin mümkün olduğunu dile getirdi. Powell diğer yandan, ABD ekonomisinde, senenin üçüncü çeyreğinden itibaren yeniden bir canlanma yaşanacağı öngörüsünü dile getirdi.

ABD ekonomisine dair, ikinci çeyrekle ilgili verilerin "çok ama çok kötü" çıkacağını vurgulayan Powell, işsizlik oranının da yüzde 20 ila 25 arasında artmasının beklendiğini belirtti. Koronavirüs salgınının ABD ekonomisini henüz ağır bir biçimde etkilemediği yılın ilk çeyreğinde de ABD ekonomisi yüzde 4,8 oranında küçülmüştü. Salgın nedeniyle şu ana dek yaklaşık 36,5 milyon kişinin işsiz kaldığı ABD’de, Şubat ayında yüzde 3,5 olan işsizlik oranı Nisan ayında yüzde 14,7’ye fırladı.

"30’lu yıllardaki gibi olmaz"