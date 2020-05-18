HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. FED: ABD ekonomisi yüzde 30 küçülebilir

FED: ABD ekonomisi yüzde 30 küçülebilir

DÜNYA HABERLERİ  | 18.05.2020 09:00 | Son Güncelleme

FED Başkanı Jerome Powell, koronavirüs salgını nedeniyle ağır bir krizin içinde olan ABD ekonomisinin, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 30 küçülebileceğini dile getirdi.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Merkez Bankası (FED) ülke ekonomisinin, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 30’a kadar küçülebileceği tahmininde bulundu. Televizyon kanalı CBS’e konuşan FED Başkanı Jerome Powell, koronavirüs salgını nedeniyle ABD gayri safi yurt içi hasılasının (GSYH) yüzde 20 ila 30 arasında düşmesinin mümkün olduğunu dile getirdi. Powell diğer yandan, ABD ekonomisinde, senenin üçüncü çeyreğinden itibaren yeniden bir canlanma yaşanacağı öngörüsünü dile getirdi.

ABD ekonomisine dair, ikinci çeyrekle ilgili verilerin "çok ama çok kötü" çıkacağını vurgulayan Powell, işsizlik oranının da yüzde 20 ila 25 arasında artmasının beklendiğini belirtti. Koronavirüs salgınının ABD ekonomisini henüz ağır bir biçimde etkilemediği yılın ilk çeyreğinde de ABD ekonomisi yüzde 4,8 oranında küçülmüştü. Salgın nedeniyle şu ana dek yaklaşık 36,5 milyon kişinin işsiz kaldığı ABD’de, Şubat ayında yüzde 3,5 olan işsizlik oranı Nisan ayında yüzde 14,7’ye fırladı.

"30’lu yıllardaki gibi olmaz"

ABD'de hükümet tarafından koronavirüs salgınına karşı alınan sokağa çıkma yasağı gibi önlemler, ülkedeki ekonomik faaliyetleri büyük oranda felce uğrattı, çok sayıda iş yeri kapandı. FED Başkanı Jerome Powell bu olumsuz tabloya rağmen ekonomideki resesyonun, 1930'lu yıllarda ABD’de yaşanan ekonomik durgunluk boyutunda bir etki yaratmayacağını, zira ABD ekonomisinin bu kez krizden önce sağlıklı bir yapıda, bankalarında sağlam bir durumda olduğunu dile getirdi.

Senenin üçüncü çeyreğinde ekonominin yeniden iyiye gideceğine inandığını belirten Powell, bunun için belirleyici faktörün, salgının yayılma hızının yavaşlaması olacağını vurguladı. FED Başkanı’na göre Amerikan ekonomisinin kendini krizden tamamen kurtarabilmesi için söz konusu virüse karşı bir aşı bulunması gerekiyor.

ABD, dünya çapında koronavirüs salgınından açık ara en ağır etkilenen ülke. Yaklaşık bir buçuk milyon vaka sayısının kayıtlara geçtiği ABD’de, Pazar günü açıklanan veriler itibariyle şu ana dek 90 bine yakın insan hayatını kaybetti.

AFP/ET,HS

©️DeutscheWelle

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İzmir'deki 'kıyamet köyü' sessizliğe büründü!İzmir'deki 'kıyamet köyü' sessizliğe büründü!
Gündemi sarsan iddia! Limon ve zencefille iyileştiGündemi sarsan iddia! Limon ve zencefille iyileşti
Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?

En Çok Okunan Haberler

Taziye ziyareti pahalıya patladı! Temas edilen herkes taranıyor

Taziye ziyareti pahalıya patladı! Temas edilen herkes taranıyor

'Koronavirüsün ilacını bulduk' diyerek kameralar önünde içmişti! Kötü haber

'Koronavirüsün ilacını bulduk' diyerek kameralar önünde içmişti! Kötü haber

Neymar Galatasaray antrenmanında

Neymar Galatasaray antrenmanında

Jülide Ateş'ten Ece Üner'in 'Türkiye güzeli' sözlerine olay yanıt!

Jülide Ateş'ten Ece Üner'in 'Türkiye güzeli' sözlerine olay yanıt!

Bakan Koca müjdeli haberi verdi: Şimdiden hayırlı olsun

Bakan Koca müjdeli haberi verdi: Şimdiden hayırlı olsun

Koronavirüs Ramazan Bayramı'nı nasıl etkileyecek? Flaş açıklama

Koronavirüs Ramazan Bayramı'nı nasıl etkileyecek? Flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

DSÖ: Koronavirüs kalıcı olabilir

DSÖ: Koronavirüs kalıcı olabilir

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

İngiltere ekrana kilitlendi! Boris Johnson'dan önemli açıklamalar

İngiltere ekrana kilitlendi! Boris Johnson'dan önemli açıklamalar

Tedbirleri gevşeten ülkede şok! Kötü haber

Tedbirleri gevşeten ülkede şok! Kötü haber

Diğer Haberler
Koronavirüs: İkinci dalga ne zaman yaşanacak?

Koronavirüs: İkinci dalga ne zaman yaşanacak?

Dünyada koroanvirüs vaka sayısı 4 milyon 800 bini geçti

Kabus! 4 milyon 800 bini aştı

Gündemi sarsan iddia! Koronavirüslü hasta limon ve zencefille iyileşti

Gündemi sarsan iddia! Limon ve zencefille iyileşti

İran ile Ukrayna arasındaki uçak krizinde yeni gelişme

İran ile Ukrayna arasındaki uçak krizinde yeni gelişme

Trump'ın koronavirüs ekibinin başına getirdiği müslüman doktora yoğun ilgi

ABD müslüman doktoru konuşuyor! Ekibin başına getirildi

ABD ve İran arasında sular yeniden ısınıyor! Tehdit sonrası harekete geçtiler

ABD ve İran arasında sular yeniden ısınıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.