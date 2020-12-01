FED Acil Likidite Programlarının Süresini Uzattı

Tüm dünya pandeminin olumsuz etkilerinden toparlanmaya çalışırken, ABD Merkez Bankası (FED) acil likidite programlarının süresini 31 Mart’a kadar uzattığını açıkladı. Amaç, mali piyasaların gelecek yılın ilk dönemi için planlama yapmasını sağlamak.
Ticari Finansman Bonosu İmkanı, Acil Kredilendirme İmkanı, Para Piyasaları Ortak Fon Likiditesi İmkanı ve Maaş Koruma Programı Likidite İmkanı gibi programları kapsayan acil likidite programları, FED’in geçen Mart’ta açıkladığı ve ekonomide resesyonla yeni bir mali krizi önleme çabalarının kritik bir parçası.
FED, ticari finansman bonusu, para piyasaları fonları ve FED kredileriyle beslenen mali sistemin diğer bileşenleri için kısa vadeli piyasaları muhafaza ederek, derin ve uzun bir ekonomik bir krize neden olabilecek mali tıkanıklığı engelleyebilmişti.
FED’den gelen yazılı açıklamada süresi uzatılan programların, piyasaların işlemesini ve kredi akışının güçlendirilmesini desteklediği belirtildi. Bu programların sürelerinin uzatılmasının, piyasanın 2021 yılının ilk çeyreğine yönelik hazırlık ve planlama yapılmasını kolaylaştıracağı da açıklamada yer aldı.
31 Mart sonrası piyasanın aşıya tepkisi ve yeni yönetime bağlı
Bu programların süresinin 31 Mart sonrasında da uzatılıp uzatılmayacağı ise ekonominin Corona virüsüne karşı aşının piyasaya çıkmasına nasıl tepki göstereceğine ve olası Joe Biden yönetiminin nelere öncelik vereceğine bağlı.
Bu ay başında Maliye Bakanı Steven Mnuchin, FED bünyesinde başlatılan ve süresi 31 Aralık’ta dolan ekonomik destek programlarının süresini uzatmama kararı almıştı.
İşletmelere ve yerel yönetimlere pandemi döneminde FED bünyesinde sağlanan kredilerle verilen ekonomik destek sonlandırılmıştı.
Maliye Bakanı Mnuchin, programların süresini uzatmama kararına gerekçe olarak Kongre’nin ilkbaharda kabul ettiği ve pandemi döneminde Amerikalılar’a ekonomik yardım sağlanmasını öngören yasanın maddelerini göstermişti.
Yeni yıldan önce doğrudan nakit yardımı olası mı?
Corona virüsü salgının ekonomik etkilerini hafifletmek amacıyla kabul edilen bu yasa kapsamında ailelere kişi başına 1.200 dolara kadar varan doğrudan nakit yardımı yapılmıştı.
Pandemi sebebiyle çalışamayanlara da eyaletlerin verdiği işsizlik yardımı dışında haftalık 600 dolarlık takviye yardım sağlanmıştı. Kongre’deki Cumhuriyetçiler ve Demokratlar bir kez daha doğrudan nakit yardımı yapılmasını desteklemekle birlikte, ailelerin yeni yıldan önce bir kez daha teşvik çeki verilmesinin olası olmadığı belirtiliyor.
Kongre üyeleri henüz kapsamlı bir ekonomik yardım paketi konusunda anlaşmaya varmış değil.
Seçilmiş Başkan Joe Biden Demokratlar’ın ve Temsilciler Meclisi’nin kabul ettiği 3 trilyon dolarlık yardım paketini destekliyor. Ancak 5 Ocak’ta Georgia’da yapılacak Senato seçimlerinin ardından Demokratlar’ın Senato’da çoğunluğu elde edememesi halinde, bu paketin Senato tarafından kabul edilmesi pek olası görülmüyor.