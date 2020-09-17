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FED Başkanı: "Ekonomik Görünüm Pandemiye Bağlı"

17.09.2020 00:42 | Son Güncelleme

ABD Merkez Bankası (FED) faiz oranlarının 2023 yılına kadar yüzde sıfıra yakın bir orana sabitleneceğini açıkladı. FED Başkanı Powell ekonomik görünümün belirsiz olmaya devam ettiği ve ABD’nin pandemiyi kontrol altına alma imkanına bağlı olduğunun da altını çizdi

FED Başkanı: "Ekonomik Görünüm Pandemiye Bağlı"

ABD Merkez Bankası (FED) faiz oranlarının 2023 yılına kadar yüzde sıfıra yakın bir orana sabitleneceğini açıkladı. FED Başkanı Powell ekonomik görünümün belirsiz olmaya devam ettiği ve ABD’nin pandemiyi kontrol altına alma imkanına bağlı olduğunun da altını çizdi.

Mali politikadaki bu değişiklik, geçen ay açıklanan, FED’in mümkün olduğunca uzun bir süre boyunca ekonomiye yeni istihdam alanlarının yeniden eklenmesini sağlama hedefinin bir parçası.

Yeni düzenlemelere göre, faiz oranları en az 2023 yılına kadar sabitlenecek ve enflasyonun yüzde 2’yi aşmaması hedeflenecek.

Ancak kimilerine göre, faiz oranlarını sabitleme kararı aşırıya kaçmış bir adım olarak görülürken, kimilerine göreyse mevcut koşulların iyileştirilmesi açısından yetersiz kalıyor.

FED ayrıca yeni politika raporunda, finans piyasalarını stabil kılma çabalarından ekonomiyi harekete geçirme adımlarına geçildiğini aktardı. Kamu senetleri şu an olduğu gibi ayda 120 milyar dolar hacminde tutulacak ancak bu sadece mali durumlar düzelene kadar devam edecek.

"Ekonomik görünüm ABD’nin pandemiyi kontrol altına alma imkanına bağlı"

İnternet üzerinden düzenlenen basın toplantısında konuşan FED Başkanı Jerome Powell, ekonominin FED’in beklediğinden daha hızlı toparlandığını söyledi.

ABD Merkez Bankası, Haziran ayında Gayrisafi Yurtiçi Hasıla’nın yüzde 6.5 oranında düşeceği öngörüsünde bulunmuştu. Bu tahmini yüzde 3.7 olarak güncelledi.

FED geçtiğimiz Haziran ayında yıl sonunda işsizliğin yüzde 9.3 oranında olacağı öngörüsünde bulunmuştu. Bu tahmini de yüzde 7.6 olarak güncelledi. Ancak FED Başkanı Powell ekonomik görünümün belirsiz olmaya devam ettiği ve ABD’nin pandemiyi kontrol altına alma imkanına bağlı olduğunun da altını çizdi.

FED Başkanı, “İnsanlar bir dizi faaliyete yeniden başlamanın güvenli olacağından emin olana kadar tam br ekonomik toparlanma olası değil” dedi.

ABD Kongresi hala yeni bir ekonomik yardım paketi konusunda anlaşma sağlamış değil. FED Başkanı Powell, “Daha fazla mali desteğe ihtiyaç olabileceği görüşündeyim. Pandemi yüzünden hala işsiz olan yaklaşık 11 milyon kişi var” diye konuştu.

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