FED Başkanı Kongre Oturumuna Katılacak

ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell, bugün Temsilciler Meclisi Corona Virüsü Krizi Alt Komisyonu’nda düzenlenen bir oturumda ifade verecek. Oturumda ABD Merkez Bankası’nın pandemi nedeniyle kaybedilen istihdam alanlarını yeniden ekonomiye kazandırma hedefiyle, artan enflasyon risklerini kontrol altına alma çabasını nasıl dengeleyeceği ele alınacak.

Önceden hazırladığı ifadesinde Powell, enflasyonun son aylarda belirgin şekilde yükseldiğini belirtti ve bu durumu çeşitli etkenlere bağladı. Bunlar arasında geçen yıl pandeminin başlangıcındaki keskin fiyat düşüşlerini, yüksek benzin fiyatlarını, daha sonrasında ise ekonominin kısmen açılmasıyla tüketici harcamalarındaki hızlı artışı ve tedarik zincirindeki aksamaları saydı.

Powell, FED’in hedeflediği yüzde 2'lik enflasyon oranına atıfta bulunarak, "Bu geçici arz etkileri azaldıkça, enflasyonun uzun vadeli hedefimize doğru gerilemesi bekleniyor" dedi.

Ancak şu anda FED, bu seviyenin altına düştüğü yaklaşık dokuz yılı telafi etmek için enflasyonu yüzde 2'nin biraz üzerinde tutmaya çalışıyor.

Powell, FED’in her ay satın aldığı 120 milyar dolarlık tahvilleri ne zaman ve nasıl azaltabileceğini de resmen görüşmeye başladığını belirtti.

Her iki hamle de FED'in, ekonomiyi canlandırma çabalarını azaltma yönünde herhangi bir adım atmadan enflasyonu kontrol altında tutmaya hazır olduğunun sinyalini vermek istediği yorumuna sebep oldu.

Çalışma piyasası beklenen ölçüde büyümedi

Şu ana kadar FED’in istihdam piyasasını maksimum seviyeye getirme ve fiyatların belli seviyede kalması hedefleri birbirine paralel gidiyordu.

Ancak Powell’in Temsilciler Meclisi’nin Corona Virüsü Krizi Alt Komisyonu’nda daha önce ifade verdiği oturumdan bu yana enflasyon iki katına çıktı. Geçen hafta FED’in yayınladığı öngörüler 2021’de fiyatların yüzde 3,4 artması beklentisini ortaya koymuştu. Geçen Eylül ayında beklenen artış ise yüzde 1,7’ydi.

Son dönemde istihdam piyasası beklenenden az büyüdü. Bu durum uzmanların iş piyasasında pandemi nedeniyle emekliliğe ayrılanların sayısının artmasıyla, istihdam piyasasının FED’in daha sıkı para politikaları benimsemeden, pandemi önceki seviyesine gelmesinin zor olduğu yorumunu yapmalarına neden oluyor.

Bu yaklaşım ekonomiyi 2020 başlarındaki koşullara döndürmeye odaklanan Powell’ın ve alt komisyonun etkili Demokrat başkanı Güney Carolina Temsilcisi James Clyburn'un yaklaşımına ters düşüyor.

‘‘Yüksek enflasyon geçici’’

Önceden hazırladığı ifadesinde Powell, devam eden yüksek işsizliğin en çok düşük ücretli siyah ve Latin Amerika kökenli işçileri vurduğu kaygısını dile getirdi. Powell son dönemdeki yüksek enflasyonun geçici olduğunu belirtti ve FED’in ekonomik iyileşme tamamlanana kadar ekonomiye desteğini sürdürmek için elinden geleni yapacağını kaydetti.

Başkan Joe Biden ile yakın bağları olan Clyburn, dokuz ay önce benzer bir oturumda Powell'ı istihdam piyasasında ‘adil ve eşitlikçi’ iyileşme yaşandığından emin olmak için ifade vermeye çağırmış ve FED’in programının büyük işletmeleri en çok risk altında olan küçük işletmelere göre daha çok önceliklendirdiğini ve Amerikan işçilerini korumakta başarısız olduğunu hissettiğini söylemişti.

Ekonomik görünümde o zamandan bu yana büyük değişiklik yaşandı. FED yetkilileri bu iddialara geçen hafta yaptıkları politika toplantısında yanıt vermişti. Toplantıda faiz oranlarının en erken 2023’te, daha önce öngörülenden bir yıl kadar erken arttırılabileceği belirtilmişti.

Powell, ekonominin, FED'in herhangi bir değişiklik yapmadan önce görmek istediğini söylediği yeniden işe alımlardaki ilerlemeden "hala çok uzakta" olduğunu kaydetti.

Saat 14.00’te başlaması beklenen oturum FED'in istihdam piyasası vaatlerine bağlılığını koruyup korumadığını görmek isteyen Demokratlar’ın ve enflasyon karşısında neden daha hızlı önlem almadığını sorgulayan Cumhuriyetçiler’in baskısına Powell’ın nasıl yanıt vereceğini görmek açısından dikkatle izlenecek.

