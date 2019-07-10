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FED Başkanından Faiz Düşürme Sinyali

10.07.2019 21:54 | Son Güncelleme

ABD Merkez Bankasi Başkanı Jerome Powell, Temmuz ayının ilerleyen günlerinde ABD’de faiz oranlarında düşüşe başvurulabilineceğinin sinyalini verdi

FED Başkanından Faiz Düşürme Sinyali

ABD Merkez Bankasi Başkanı Jerome Powell, Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komisyonu’nda açıklamalarda bulundu. Powell, küresel ekonomideki zayıflama ve süregelen ticari gerginlikler gözönünde bulundurulduğunda, Temmuz ayının ilerleyen günlerinde ABD’de faiz oranlarında düşüşe başvurulabilineceğinin sinyalini verdi.

Çarşamba günü Amerika Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komisyonu üyeleri önünde konuşan Powell, ekonomideki son durumu değerlendirerek, atılabilecek olası adımları aktardı. Powell, küresel ekonomideki aksaklık ve belirsizliklerin yanısıra ticari ilişkilere dayalı gerginliklerin ve “ters akımların” da ABD ekonomisini etkilemeye devam ettiğini belirtti.

Başkan Trump’ın, faiz oranlarını düşürmemesi nedeniyle eleştirdiği Powell, Çarşamba günü verdiği mesajlarda Temmuz ayı içerisinde bu yönde bir karar alabileceğine işaret etti. Bunun gerçekleşmesi halinde, ABD Merkez Bankası yıllar sonra ilke kez faiz oranlarını düşürmüş olacak.

‘Trump zorlasa bile görevden ayrılmayacağım’

Trump daha önce yaptığı eleştirilerinde, Powell’a itafen “hiçbir fikri yok” demiş ve Powell’ı görevden alma yetkisine sahip olduğunu söylemişti. Powell, Çarşamba günü yaptığı konuşma sırasında kendisine sorulması üzerine, Trump’ın kendisini istifaya zorlaması halinde görevini terk etmeyeceği yanıtını verdi.

Powell ayrıca küresel ekonominin ve ticari belirsizliklerin etkilerine rağmen Amerika’nın ekonomik büyümesinin devam ettiğini, istihdam oranının hala güçlü olduğunu ve enflasyonun da Merkez Bankası’nın hedeflediği yüzde 2 oranında seyrettiğini belirtti.

‘Facebook dijital para birimi Libra’yla ilgili dikkatli olunmalı’

Powell’ın değindiği konular arasında, Facebook sosyal medya ağı yetkililerinin, kısa bir süre önce öne sürdüğü dijital para birimi Libra da yer aldı. Powell, Facebook’un internet üzeri ticarette kendi para birimi Libra’yı kullanmaya yönelik projesinin ciddiyetle incelenmesi ve olası risklerin gözden geçirilmesi gerektiğini savunu.

Powell Kongre’ye sunduğu ara yıl açıklamalarına Perşembe günü Senato Bankacılık Komisyonu’nda devam edecek.

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