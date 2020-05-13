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FED Başkanı’ndan “Uzun Vadeli Resesyon” Uyarısı

13.05.2020 21:23 | Son Güncelleme

ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell, Corona virüsü salgını kaynaklı uzun sürecek bir resesyon tehdidi konusunda uyarıda bulundu. Powell, Kongre ve Beyaz Saray’a kalıcı ekonomik hasarın engellenmesi için adım atma çağrısı yaptı

FED Başkanı’ndan “Uzun Vadeli Resesyon” Uyarısı

ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell, Corona virüsü salgını kaynaklı uzun sürecek bir resesyon tehdidi konusunda uyarıda bulundu. Powell, Kongre ve Beyaz Saray’a kalıcı ekonomik hasarın engellenmesi için adım atma çağrısı yaptı.

FED ve Kongre, ABD ekonomisinde faaliyetlerin salgın sebebiyle askıya alınmasının ardından patlak verebilecek ciddi bir ekonomik krize karşı koymak amacıyla olağanüstü adımlar atmıştı.

Ancak FED Başkanı Powell, küçük işletmelerde iflas vakalarının ve çok sayıda kişinin işsiz kalmaya devam etmesinin ciddi bir risk olmaya devam ettiği konusunda uyarıda bulundu. Powell, “Bu sonuçları engellemek için elimizden geleni yapmalıyız” dedi.

Jerome Powell, uzun vadeli ekonomik hasarı engellemeye yardımı olacaksa ve daha güçlü bir toparlanmayı beraberinde getirecekse, maliyetli olacak olmasına rağmen hükümet bütçesi ya da vergi politikaları kapsamında yeni bir yardım paketinin işe yarayabileceği mesajını verdi.

Powell’ın bu mesajı, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin 3 trilyon dolarlık yeni ekonomik yardım paketi açıklamasının ardından geldi.

Trump yönetimi yetkilileriyse, yeni bir yardım paketini değerlendirmeden önce ekonomik faaliyete aşamalı olarak dönüşün ilk aşamasının sonuçlarını görmek ve ona göre hareket etmekten yana olduklarını belirtiyor.

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