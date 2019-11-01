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‘FED Başkanı’nın Görevden Alınması Söz Konusu Değil’ 

01.11.2019 19:25 | Son Güncelleme

Beyaz Saray, FED Başkanı Powell’ın görevden alınmasının söz konusu olmadığını açıkladı. Trump, dün Powell’den ve faiz indiriminden duyduğu rahatsızlığı dile getirmişti 

‘FED Başkanı’nın Görevden Alınması Söz Konusu Değil’ 

Beyaz Saray, bu yıl içinde üçüncü defa faiz indirimine giden ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell’ın görevden alınmasının söz konusu olmadığını açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump, Powell’den ve faiz indiriminden duyduğu rahatsızlığı Perşembe günü dile getirmişti.

Trump yönetiminin ekonomi danışmanı Larry Kudlow, Beyaz Saray’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Başkan’ın Powell’la ilgili görüşlerini saklamadığını söyledi. Kudlow, “Ancak kendisini görevden almakla ilgili bir durum yok” dedi.

“Para politikası daha iyi bir yönde seyrediyor” diyen Larry Kudlow, Merkez Bankası’nın geçen yılki çok sıkı ve gereksiz para politikalarından uzaklaştığını kaydetti.

Kudlow, “Hedef oran düştü, mali tablo güçlü, getiriler yüksek. Bunlar olumlu şeyler. Büyümenin önündeki büyük engel artık küçülüyor” diye konuştu.

ABD Merkez Bankası Çarşamba günü, yıl içinde üçüncü kez faiz indirimine giderek, yüzde 0,25’lik düşüşle faiz oranını %1,50 - %1,75 hedef aralığına çekti. FED, ekonomi kötüye gitmedikçe başka indirim olmayacağını da bildirmişti.

FED’i sık sık eleştiren Donald Trump ise Perşembe günü yine Merkez Bankası’nı hedef almış ve faiz oranlarının daha da düşürülmesi çağrısını yinelemişti.

Trump, “Jay Powell ve Merkez Bankası herkesi büyük hayal kırıklığına uğrattı. FED başından beri yanlış karar aldı, (ya) çok hızlı (davrandı), (ya) çok yavaş. Hatta en başta kemer sıktılar. Diğerleri FED’le dalga geçiyorlar. Dolar ile faiz oranları bizi zor durumda bırakıyor. FED rekabette dezavantaja neden oluyor. Sorunumuz Çin değil FED!” mesajını paylaşmıştı.

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