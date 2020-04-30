FED: ‘‘Ekonomik Görünüm Beklenenden Engebeli Olabilir’’

Bazılarıysa ekonomide ‘‘U’’ harfi şeklinde grafik izleyen bir gidişat bekliyor. Bu da toparlanmanın daha uzun süre alması anlamına geliyor.

Bazıları ‘‘V’’ harfi şeklinde grafik izleyen bir iyileşme bekliyor. Bu, ekonominin, yaşadığı şoktan sonra hızla toparlanması anlamına geliyor. Başkan Trump’ın danışmanı ve damadı Jared Kushner, dün yaptığı açıklamada, ABD’de hayatın Haziran ayında normale dönebileceğini söylemiş, Temmuz ayında ülkenin yeniden canlanmasını beklediğini ifade etmişti.

Ekonomi uzmanları ve Trump yönetimi yetkilileri, bu durumun ekonomi üzerindeki etkisinin ne kadar etkili ve uzun süreli olacağı konusunda bölünmüş durumda.

Corona virüsü salgınının ABD’de etkisini arttırmasıyla birlikte getirilen evde kalma talimatları, ekonomik büyümenin neredeyse bir gecede durmasına neden oldu.

ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell, ekonomik faaliyetlerin aylarca durup sonra yeniden başladığı bir ortamda ABD ekonomisinin genel olarak tahminlerden daha inişli-çıkışlı bir yol izleyeceğini belirtti.

''Ekonomi en az bir yıl boyunca inişli-çıkışlı olacak''

FED Başkanı Powell, Çarşamba günü Merkez Bankası’nın son politika belirleme toplantısının ardından yaptığı açıklamada ekonominin ‘‘W’’ beklentisinden bile daha engebeli ilerleyebileceği uyarısında bulundu. FED’den yapılan açıklamada, ekonominin desteklenmesi için gerekli tüm araçların kullanılacağı belirtildi.

Reuters haber ajansının yaptığı bir ankete yanıt veren 45 ekonomistin yarısından biraz azı, ekonomik toparlanmanın ‘‘U’’ şeklinde olacağını söylemişti. Yaklaşık on uzman, toparlanmanın ‘‘V’’ şeklinde olacağını söylerken yalnızca 5 tanesi ‘‘W’’ şeklinde engebeli bir gidişat izlenebileceğini düşündüklerini kaydetmişti. Anketin yapılma tarihi, ABD’de ham petrol varil fiyatının negatife düşmesinden önceydi.

Ancak sağlık uzmanlarının virüsün gelecek sonbaharda yeniden ortaya çıkabileceği uyarılarında bulunmasıyla ekonominin ‘‘W’’ harfi şeklinde bir grafik izleyebileceği düşüncesi de yaygınlaştı. Bu, ekonominin engebeli bir yol izleyeceği anlamına geliyor.

Powell, ekonominin dünyada Corona virüsünü kontrol etme çabalarının süreceği en az bir yıl boyunca bir dizi çıkış ve iniş yaşamasını beklediğini kaydetti.

ABD’de 1 milyondan fazla doğrulanmış Corona virüsü vakası var. 58 bin kişiyse hayatını kaybetti. Bu, ABD’yi ölü rakamlarında dünyanın birinci sırasına yerleştiriyor.

Powell, ‘‘İkinci çeyreğin ekonomik verilerini göreceğiz. Bunlar şu ana kadar gördüğüm verilerin tümünden daha kötü’’ dedi ve ‘‘Bunun ardından eğer daha fazla eyalette ekonomiler faaliyete geçerse ve sosyal mesafe aşamalı olarak kaldırılırsa ekonomi tekrar toparlanmaya başlayabilir, bu da üçüncü çeyreği bulabilir’’ diye ekledi.

Ancak Powell, salgının yeniden canlanması riski nedeniyle bu toparlanmanın geçici olabileceği uyarısında da bulundu.

''Tüketicinin olumlu etkilemesi yakın zamanda beklenmiyor''

Sosyal mesafe kurallarının kaldırılmasının ardından bile halkın endişesinin süreceğini belirten Powell, bu nedenle ABD’de ekonomik büyümenin üçte ikilik kısmının itici gücü durumundaki tüketicilerin yakın zamanda tabloda olumlu etki bırakmasını beklemediklerini anlattı.

ABD’de 21 Mart’tan bu yana 26 milyondan fazla kişi işsizlik maaşı başvurusu yaptı. Ekonomi Büyük Resesyon’dan bu yana en en kötü dönemini yaşıyor.

Powell, dünya genelindeki ekonomik verilerin de çok olumsuz olduğunu ve bunu, ABD ekonomisinin performansı üzerinde uzun dönemde etkili olabileceğini belirtti.

