HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. FED faiz artırmadı, canlandırma programı erken sona erecek

FED faiz artırmadı, canlandırma programı erken sona erecek

15.12.2021 22:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerikan Merkez Barkası (FED) ekonomik canlanma için yürüttüğü bono alma programını, yükselen enflasyon tehdidi nedeniyle daha çabuk sona erdireceğini açıkladı. FED istihdam piyasasındaki tablo biraz daha gelişene dek faiz oranını 0'da tutacağını bildirdi.

FED faiz artırmadı, canlandırma programı erken sona erecek

Amerikan Merkez Barkası (FED) ekonomik canlanma için yürüttüğü tahvil satın alma programını, yükselen enflasyon tehdidi nedeniyle daha çabuk sona erdireceğini açıkladı. FED istihdam piyasasındaki tablo biraz daha gelişene dek faiz oranını 0'da tutacağını bildirdi.

Federal Açık Pazar Komitesi (FOMC), iki günlük toplantısının ardından tahvil satın alma programında aylık 30 milyar dolar tutarında kesinti yapılacağını ve programın Mart'ta sona erdireleceğini duyururken, böylece FED'e gösterge borçlanma faizini artırabilmesine kapının açılabileceği kaydedildi.

Komite üyelerinin tahminlerine göre gelecek yıl üç faiz artışı öngörülürken, enflasyonun düşmesi bekleniyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Baharın gelmediği kentte kara kış başladı! 2 hafta önce denize giriyorlardıBaharın gelmediği kentte kara kış başladı! 2 hafta önce denize giriyorlardı
PARTNER "Kıyafetten daha önemli şeyler var" "Kıyafetten daha önemli şeyler var"
Karşıdan karşıya geçerken yolcu treninin altında kaldıKarşıdan karşıya geçerken yolcu treninin altında kaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücrette '3 bin 900 lira' iddiası

Asgari ücrette '3 bin 900 lira' iddiası

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü belli oldu!

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü belli oldu!

Samsun'daki ilkokulda taciz iddiası!

Samsun'daki ilkokulda taciz iddiası!

650 lirayla geçinebiliyorum diyen vatandaşa Akşener'den yanıt

650 lirayla geçinebiliyorum diyen vatandaşa Akşener'den yanıt

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'nun adaylık açıklamasına çok sert yanıt

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'nun adaylık açıklamasına çok sert yanıt

Metaverse ile yeni bir çağ başlıyor! O tahmin çok da uzak değil

Metaverse ile yeni bir çağ başlıyor! O tahmin çok da uzak değil

İlginizi Çekebilir

Başından kalkmak istemeyeceğiniz televizyonlar

Başından kalkmak istemeyeceğiniz televizyonlar

Ermeni futbol kulubünden Azerbaycan bayrağına çirkin hareket

Ermeni futbol kulubünden Azerbaycan bayrağına çirkin hareket

En güçlü bilgisayarların temel taşı anakartlar

En güçlü bilgisayarların temel taşı anakartlar

İmamoğlu'ndan çok sert tepki: Allah'ım çıldıracağım!

İmamoğlu'ndan çok sert tepki: Allah'ım çıldıracağım!

Sağlık Bakanı Koca'dan personel alımına ilişkin açıklama

Sağlık Bakanı Koca'dan personel alımına ilişkin açıklama

Korkutan hata! Anbean görüntülendi

Korkutan hata! Anbean görüntülendi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.