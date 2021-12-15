FED faiz artırmadı, canlandırma programı erken sona erecek

Amerikan Merkez Barkası (FED) ekonomik canlanma için yürüttüğü tahvil satın alma programını, yükselen enflasyon tehdidi nedeniyle daha çabuk sona erdireceğini açıkladı. FED istihdam piyasasındaki tablo biraz daha gelişene dek faiz oranını 0'da tutacağını bildirdi.

Federal Açık Pazar Komitesi (FOMC), iki günlük toplantısının ardından tahvil satın alma programında aylık 30 milyar dolar tutarında kesinti yapılacağını ve programın Mart'ta sona erdireleceğini duyururken, böylece FED'e gösterge borçlanma faizini artırabilmesine kapının açılabileceği kaydedildi.

Komite üyelerinin tahminlerine göre gelecek yıl üç faiz artışı öngörülürken, enflasyonun düşmesi bekleniyor.

