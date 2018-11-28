FED Faiz Arttırımını Durduracak mı?

ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell bankanın izlediği sıkı para politikasını savundu.

New York’taki Ekonomik Kulüp’te konuşan Powell, Merkez Bankası’nın sıkı para politikasını ne kadar devam ettireceğine dair ipuçları verdi, %2-2,5 civarındaki temel faiz oranının doğal denge tahminleri çerçevesinde olduğuna dikkat çekti. Bu tahmin aralığı Eylül ayında yüzde 2,5-3,5 civarındaydı.

Powell “Biliyoruz ki olaylar bazen en dikkatli tahminlerden farklı gelişebiliyor. Faizleri aşamalı olarak yükseltme politikamız riskleri dengelemede bir egzersiz oldu” dedi. Merkez Bankası her üç ayda bir faiz artırımına gidiyor ve gelecek ay da yine faiz arttırımına gitmesi bekleniyor.

Ancak uluslararası piyasalardaki yavaşlama işaretleri ve Amerikan borsalarında son iki aydır görülen iniş-çıkışlar iyi bir performans gösteren Amerikan ekonomisi üzerinde kara bulutların oluşmasına neden oldu.

Powell, Merkez Bankası’nın ekonomik verilere çok yakından takip ettiğini; sağlam bir büyümeyle düşük işsizlik oranı ve enflasyonda da yüzde 2 hedefine ulaşılmasının beklendiğini kaydetti.