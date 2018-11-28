HABER

FED Faiz Arttırımını Durduracak mı?

28.11.2018 22:57 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump’ın eleştiri oklarına hedef olan Merkez Bankası Başkanı Powell izledikleri aşamalı faiz arttırma politikasını savundu

FED Faiz Arttırımını Durduracak mı?

ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell bankanın izlediği sıkı para politikasını savundu.

New York’taki Ekonomik Kulüp’te konuşan Powell, Merkez Bankası’nın sıkı para politikasını ne kadar devam ettireceğine dair ipuçları verdi, %2-2,5 civarındaki temel faiz oranının doğal denge tahminleri çerçevesinde olduğuna dikkat çekti. Bu tahmin aralığı Eylül ayında yüzde 2,5-3,5 civarındaydı.

Powell “Biliyoruz ki olaylar bazen en dikkatli tahminlerden farklı gelişebiliyor. Faizleri aşamalı olarak yükseltme politikamız riskleri dengelemede bir egzersiz oldu” dedi. Merkez Bankası her üç ayda bir faiz artırımına gidiyor ve gelecek ay da yine faiz arttırımına gitmesi bekleniyor.

Ancak uluslararası piyasalardaki yavaşlama işaretleri ve Amerikan borsalarında son iki aydır görülen iniş-çıkışlar iyi bir performans gösteren Amerikan ekonomisi üzerinde kara bulutların oluşmasına neden oldu.

Powell, Merkez Bankası’nın ekonomik verilere çok yakından takip ettiğini; sağlam bir büyümeyle düşük işsizlik oranı ve enflasyonda da yüzde 2 hedefine ulaşılmasının beklendiğini kaydetti.

Powell, Merkez Bankası’nın “faizleri hızla yükselterek ekonomik büyümeyi yavaşlatma” riskiyle “faizleri yükseltmede yavaş hareket edip enflasyon ve mali istikrarsızlığı körükleme” riski arasındaki hassas dengeye çok büyük özenle yaklaştığını da vurguladı.

Çarşamba günü Merkez Bankası mali istikrarla ilgili ilk kez bir rapor yayınladı. Raporda, ticaret savaşının, Brexit tartışmalarının ve Çin’le gelişmekte olan piyasalardaki sorunların Amerika mali sistemini olumsuz etkileyeceği belirtildi.

Powell “Benim değerlendirmem, riskler bazı bölgelerde normalin üzerinde, bazılarında altındayken, genelde mali istikrar ılımlı bir seviyede” dedi.

Powell, bununla birlikte özel sektörde yüksek orandaki borçlanmanın ekonomik sıkıntıyı arttırabileceğini söyledi.

Ancak Powell bu tür kayıpların sistemin temeline tehdit oluşturmasının beklenmediğini belirtti.

Trump: “Powell’dan hiç memnun değilim”

Powell, Merkez Bankası’nın piyasada “tehlikeli şişkinlik” görmediğini de vurguladı.

Powell’ın konuşmasıyla borsa yükselişe geçti.

Trump, Salı günü Washington Post gazetesine verdiği demeçte Merkez Bankası Başkanı Powell’a yönelik hoşnutsuzluğunu dile getirmişti. Başkan, Powell, yüksek faiz oranları ve Merkez Bankası’nın diğer politikalarından memnun olmadığını kaydetmişti.

Trump, “Hata yapıyorlar çünkü benim içgüdülerim kuvvetli, içgüdülerim bazen başkalarının aklından daha iyi” demişti.

Güzellik kraliçesine çıplak poz şoku! Diskalifiye edildiGüzellik kraliçesine çıplak poz şoku! Diskalifiye edildi
Trump ve Erdoğan Telefonda GörüştüTrump ve Erdoğan Telefonda Görüştü
ABD’den İranlı İki Bilgisayar Korsanına DavaABD’den İranlı İki Bilgisayar Korsanına Dava
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Türk vatandaşlarına vize serbestisi müjdesi! AB duyurdu

Türk vatandaşlarına vize serbestisi müjdesi! AB duyurdu

Düğün fotoğrafçısı konuklardan biriyle seks yaptı, ağaca işerken gözaltına alındı

Düğün fotoğrafçısı konuklardan biriyle seks yaptı, ağaca işerken gözaltına alındı

Resmen duyuruldu! Trump ile Erdoğan...

Resmen duyuruldu! Trump ile Erdoğan...

5 yıl boyunca genelevde seks kölesi yapılan orangutan kurtarıldı!

5 yıl boyunca genelevde seks kölesi yapılan orangutan kurtarıldı!

Pakistan'da 8 saatlik ameliyatta tecavüz skandalı

8 saatlik ameliyatta tecavüz skandalı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ukrayna: Rusya bize saldırırsa büyük bir bedel öder

Gerilim tırmanıyor! Açık açık tehdit etti

Erdoğan-Trump görüşmesine ilişkin Beyaz Saray'dan flaş açıklama

Beyaz Saray'dan Erdoğan açıklaması!

İnsani kriz: Milyonlarca Yemenli aç uyuyor

Eşi benzeri görülmemiş insanlık trajedisi!

Türk vatandaşlarına vize serbestisi müjdesi! AB duyurdu

Türk vatandaşlarına vize serbestisi müjdesi! AB duyurdu

Trump: İklim değişikliğine inanmıyorum, çünkü çok zekiyim

Trump: İklim değişikliğine inanmıyorum, çünkü çok zekiyim

Tayland'ın sıra dışı yüzen pazarları

Tayland'ın sıra dışı yüzen pazarları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.