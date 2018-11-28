FED Faiz Arttırımını Durduracak mı?

ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell bankanın izlediği sıkı para politikasını savundu.
New York’taki Ekonomik Kulüp’te konuşan Powell, Merkez Bankası’nın sıkı para politikasını ne kadar devam ettireceğine dair ipuçları verdi, %2-2,5 civarındaki temel faiz oranının doğal denge tahminleri çerçevesinde olduğuna dikkat çekti. Bu tahmin aralığı Eylül ayında yüzde 2,5-3,5 civarındaydı.
Powell “Biliyoruz ki olaylar bazen en dikkatli tahminlerden farklı gelişebiliyor. Faizleri aşamalı olarak yükseltme politikamız riskleri dengelemede bir egzersiz oldu” dedi. Merkez Bankası her üç ayda bir faiz artırımına gidiyor ve gelecek ay da yine faiz arttırımına gitmesi bekleniyor.
Ancak uluslararası piyasalardaki yavaşlama işaretleri ve Amerikan borsalarında son iki aydır görülen iniş-çıkışlar iyi bir performans gösteren Amerikan ekonomisi üzerinde kara bulutların oluşmasına neden oldu.
Powell, Merkez Bankası’nın ekonomik verilere çok yakından takip ettiğini; sağlam bir büyümeyle düşük işsizlik oranı ve enflasyonda da yüzde 2 hedefine ulaşılmasının beklendiğini kaydetti.
Powell, Merkez Bankası’nın “faizleri hızla yükselterek ekonomik büyümeyi yavaşlatma” riskiyle “faizleri yükseltmede yavaş hareket edip enflasyon ve mali istikrarsızlığı körükleme” riski arasındaki hassas dengeye çok büyük özenle yaklaştığını da vurguladı.
Çarşamba günü Merkez Bankası mali istikrarla ilgili ilk kez bir rapor yayınladı. Raporda, ticaret savaşının, Brexit tartışmalarının ve Çin’le gelişmekte olan piyasalardaki sorunların Amerika mali sistemini olumsuz etkileyeceği belirtildi.
Powell “Benim değerlendirmem, riskler bazı bölgelerde normalin üzerinde, bazılarında altındayken, genelde mali istikrar ılımlı bir seviyede” dedi.
Powell, bununla birlikte özel sektörde yüksek orandaki borçlanmanın ekonomik sıkıntıyı arttırabileceğini söyledi.
Ancak Powell bu tür kayıpların sistemin temeline tehdit oluşturmasının beklenmediğini belirtti.
Trump: “Powell’dan hiç memnun değilim”
Powell, Merkez Bankası’nın piyasada “tehlikeli şişkinlik” görmediğini de vurguladı.
Powell’ın konuşmasıyla borsa yükselişe geçti.
Trump, Salı günü Washington Post gazetesine verdiği demeçte Merkez Bankası Başkanı Powell’a yönelik hoşnutsuzluğunu dile getirmişti. Başkan, Powell, yüksek faiz oranları ve Merkez Bankası’nın diğer politikalarından memnun olmadığını kaydetmişti.
Trump, “Hata yapıyorlar çünkü benim içgüdülerim kuvvetli, içgüdülerim bazen başkalarının aklından daha iyi” demişti.
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