FED Faiz Kararını Açıkladı

ABD Merkez Bankas\u0131 FED, iki g\u00fcnd\u00fcr s\u00fcren toplant\u0131lar sonras\u0131, faizleri 25 baz puan d\u00fc\u015f\u00fcrme karar\u0131na vard\u0131. ABD'de faizler 2008 y\u0131l\u0131ndan bu yana ilk defa d\u00fc\u015f\u00fcr\u00fcld\u00fc 'Hayaletler' i\u015f ba\u015f\u0131nda! Hepsinin korkulu r\u00fcyas\u0131 oldularABD\u2019de F-35 E\u011fitimi Alan Pilotlar T\u00fcrkiye\u2019ye D\u00f6n\u00fcyor\u00a0Avrupa\u2019da Enflasyon ve B\u00fcy\u00fcme D\u00fc\u015f\u00fc\u015fte
Okuyucu Yorumları 0 yorum