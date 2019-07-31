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FED Faiz Kararını Açıkladı

31.07.2019 21:16 | Son Güncelleme

ABD Merkez Bankası FED, iki gündür süren toplantılar sonrası, faizleri 25 baz puan düşürme kararına vardı. ABD'de faizler 2008 yılından bu yana ilk defa düşürüldü

FED Faiz Kararını Açıkladı

ABD Merkez Bankası FED, iki gündür süren toplantılar sonrası, faizleri 25 baz puan düşürme kararına vardı. ABD'de faizler 2008 yılından bu yana ilk defa düşürüldü

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