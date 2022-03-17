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FED Faiz Oranını Arttırdı

16.03.2022 23:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Merkez Bankası (FED) faiz oranlarını çeyrek puan arttırdı. İki gün süren toplantısının ardından faiz kararını açıklayan FED, bu yıl 6 faiz artışına daha gidileceğinin işaretini verdi

FED Faiz Oranını Arttırdı

ABD Merkez Bankası (FED) faiz oranlarını çeyrek puan arttırdı.

FED, yüksek enflasyon ve Ukrayna'daki savaşla ilgili kaygıların Corona virüsü pandemisi endişesinin önüne geçtiği sırada gelecek yıla kadar borçlanma maliyetlerini kısıtlayıcı seviyelere çekmek için agresif bir plan ortaya koydu.

FED sürpriz bir hareketle, bu yıl kalan altı politika toplantısının her birinde çeyrek puanlık artışın işaretini verdi.

Bunun hedef federal fon oranını 2022 sonuna kadar yüzde 1,75 ile yüzde 2,00 aralığına itmesi bekleniyor. Önümüzdeki yılın sonuna kadar politika faizinin yüzde 2,80 olması ve yetkililerin şu anda ekonomiyi yavaşlatacağını düşündüğü yüzde 2,40 seviyesinin üzerine çıkması bekleniyor.

Ancak ekonomik yavaşlama şimdiden başlamış olabilir. FED yetkilileri dünyanın karşı karşıya olduğu yeni ekonomik risklerin hesaplanmasıyla 2022 için ekonomik büyüme tahminini Aralık ayındaki yüzde 4 seviyesinden yüzde 2,8’e çekti.

FED tarafından yapılan açıklamada ‘‘Rusya’nın Ukrayna işgali son derece büyük insani ve ekonomik zorluklara neden oluyor. ABD ekonomisindeki etkisi henüz çok belirsiz ancak yakın vadede işgal ve çevresindeki olayların enflasyon üstünde yukarı yönlü baskı oluşturması ve ekonomik faaliyetleri baskılaması olası’’ ifadeleri kullanıldı. Böylece FED ekonomik politikalardaki doğrudan referans noktası olan Corona virüsü pandemisine yönelik söylemini de geride bırakmış oldu.

Plan, FED’in enflasyondaki artışın beklenenden fazla ve kalıcı olabileceği, bunun da pandemi döneminde geçilen acil politikalardan kolayca çıkılmasını zorlaştıracağı endişesini gösteriyor.

Öngörülen sert faiz artışlarına rağmen, FED enflasyonun yüzde 2 hedefinin üzerinde seyretmesini, bu yıl yüzde 4,1'de kalmasını ve 2024'e kadar sadece yüzde 2,3'e düşmesini bekliyor. İşsizlik oranının bu yıl yüzde 3,5'e düşeceği ve sabit kalacağı, gelecek yıl da aynı düzeyde seyredeceği ancak 2024'te hafifçe yükselerek yüzde 3,6'ya çıkacağı sanılıyor.

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Fed
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