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FED Faiz Oranını Arttırmaya Hazırlanıyor

27.01.2022 00:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Merkez Bankası (FED), Mart ayında faiz oranlarını arttırma sinyali verdi ve aynı ay varlık alımını sonlandırma planlarını yineledi

FED Faiz Oranını Arttırmaya Hazırlanıyor

ABD Merkez Bankası (FED), Mart ayında faiz oranlarını arttırma sinyali verdi ve aynı ay varlık alımını sonlandırma planlarını yineledi.

Bu iki adımın, FED’in pandemi dönemindeki gevşek para politikalarından uzaklaştığını ve enflasyona karşı daha acil bir müdahaleye doğru yöneldiğini gösterdiği belirtiliyor.

FED’in faiz oranlarını belirleyen Federal Açık Piyasa Komisyonu (FOMC) iki gün süren toplantısının ardından yaptığı açıklamada yüzde 2’nin epey üstünde enflasyon ve güçlü bir istihdam piyasası ile hedef faiz oranlarını yükseltmenin uygun olacağı kararına vardıklarını bildirdi.

FOMC üyeleri ayrıca, her ay vadesi gelen tahvillerden anaparanın ne kadarının yeniden yatırılacağını sınırlayarak FED'in devasa varlıklarının boyutunu "önemli ölçüde azaltmak" için bir dizi ilke üzerinde anlaştı.

Buna göre FED’in 9 trilyon dolarlık bilançosu zaman içinde küçültülecek. Böylece Merkez Bankası varlıklarının ekonominin çeşitli sektörlerinde verilen krediler üstündeki etkisi azalacak.

FED’in para politikalarını sıkılaştırma planına bağlı kalması Omicron varyantına rağmen son dönemde istihdam piyasasındaki kazanımların istikrarını gösteriyor. FED enflasyonun ne zaman azalacağına dair tahmin yapmazken yetkililerin küresel tedarik zincirindeki iyileşmenin fiyat artış hızını azaltmasını beklediklerini kaydetti.

FED Başkanı Gerome Powell, toplantının ardından düzenlenen basın toplantısında, yüksek enflasyonun kalıcı olmasını önlemek için para politikasını değiştirirken açık görüşlü olacaklarını söyledi.

Powell, henüz yeni politikanın uygulanmasında izlenecek yola karar vermediklerini belirtti; ancak bu konuda karar alırken çabuk olacaklarını vurguladı. FED Başkanı, karar alıcıların pandemi sırasında verilen büyük yardımları kaldırırken istihdam piyasasını tehdit etmeden faiz oranlarını arttırmak için gerekli alana sahip olduklarını kaydetti.

FED, arz ve talepte pandemiye bağlı medyana gelen dengesizliklerin ve ekonominin yeniden açılmasının enflasyonda yükselmeye neden olduğunu, tüketici fiyatlarının yılda yüzde 7 oranında arttığını; bunun da 1980’lerden bu yana görülen en yüksek fiyat olduğunu belirtti.

ABD doları FED’in açıklamasının ardından son üç haftanın en yüksek seviyesine çıktı. Dolar endeksi altı ana para birimine karşı yüzde 0, 456 yükseldi.

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