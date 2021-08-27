"FED Pandemi Önlemlerini Azaltmada Aceleci Olmayacak"

ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell, ABD ekonomisinin, pandemi dönemini atlatmaya yönelik acil ekonomi programlarının azaltılması için bazı kriterleri karşılamada FED’in ilerleme kaydettiğini söyledi. Bu açıklaması FED'in yüksek enflasyonun geçici olduğu şeklindeki mevcut tutumunu savunur nitelikte olan Powell, bankanın tahvil alımlarını azaltması konusunda "bu yılın" ötesi için herhangi bir takvime işaret etmedi.

Yıllık Jackson Hole ekonomi konferansında konuşan Powell, istihdam kapasitesini tam olarak arttırmakla meşgul olan FED'in faiz oranlarını yükseltme yönündeki nihai kararı konusunda ihtiyatlı davranmaya devam edeceğini söyledi. "Geçici" enflasyonu önlemenin peşinden koşmaktan kaçınmaya çalıştığını söyleyen Powell, bu süreçte istihdamdaki büyümeye zarar vermek istemediğini kaydetti.

Powell, FED'in ayda 120 milyar dolarlık hazine tahvili ve konut kredisi (mortgage) destekli tahvil alımını azaltma kararı konusunda, "bu yıl" içinde tahvil alımlarında "azaltmaya gitmenin" uygun olacağı konusunda meslektaşlarıyla görüş birliği içinde olduğunu söyledi.

FED'in Temmuz ayındaki toplantısını izleyen haftalarda iş piyasasının toparlanma yönünde "daha fazla ilerleme kaydettiğini," yaklaşık bir milyon yeni iş pozisyonu açıldığını ve bu iyileşmenin devam etmesini beklediklerini söyleyen Powell, bu olumlu gelişmelerin "Delta varyantının yayılmaya devam etmesiyle" aynı zamana denk geldiğinin de altını çizdi.

Powell'ın konuşmasından önceki günlerde bazı bölgesel merkez bankalarının başkanları, tahvil alımlarını azaltma yolunda adım atmak için istekli olduklarını söylese de Powell, aynı istekliliği sergilemiyor.

"Gelen verileri ve değişen riskleri dikkatli bir biçimde değerlendireceğiz" diyen Powell, tahvil alım programının tam olarak ne zaman azaltılacağı hakkındaki tartışmaların çözüme kavuşmadığına, bu programla ilgili kararların Delta varyantının oluşturduğu sağlık ve ekonomi tehditlerine göre değerlendirilmesi gerektiğine işaret etti.

Powell'ın konuşma metninin yayınlanmasından sonra hisse senedi değerlerinde artış kaydedilmeye başlandı. S&P 500 endeksi rekor düzeyde yükselirken yatırımcılar, Powell'ın politikalarını sıkılaştırmak için aceleci olmadığı yorumu yaptı.

Yatırım yönetimi firması Bokeh Capital Partners'dan Kim Forrest, "Powell programın yavaşlatılacağını anlıyor, ama bu yakın zamanda değil, daha sonra gerçekleşecek" dedi.

"Ayarlamalar yapmaya hazırız"

FED yetkilileri, Delta varyantının oluşturduğu sağlık krizinin ekonomik toparlanmayı rayından çıkarmasını beklemedikleri yönünde açıklamalar yapmıştı. Ancak FED, salgın riski nedeniyle Wyoming eyaletinin Jackson Hole kasabasında düzenlenen konferansı geçen yıl gibi bu yıl da çevrimiçi ortamda gerçekleştirdi.

İstihdamın artması beklentileri kısmen okulların açılmasına, çocuk bakımı sorunlarının giderilmesine, tüketici harcalamarının istikrarlı olarak artmasına dayanıyor. Ancak salgının kötüleşmesi, bu faaliyetleri olumsuz yönde etkileyebilir.

FED yetkililerinin güçlü istihdamın sürmesini beklediklerini, Delta varyantının etkileri hakkında daha fazla bilgi elde edeceklerini söyleyen Powell, "Şimdilik politikamızın iyi konumlandırıldığını düşünüyorum. Her zaman olduğu gibi ayarlamalar yapmaya hazırız" dedi.

Powell, konuşmasının büyük bölümünü mevcut yüksek enflasyonun neden geçici olduğunu düşündüğüne ayırdı. FED Başkanı, tedarik zincirlerindeki aksamaların giderileceğini ve küreselleşmenin fiyatlar üzerinde sabitleyici etki yaratması buna gerekçe gösterdi.

Fiyatlarda şu andaki hızlı artışın "kaygı sebebi" olduğunu söyleyen Powell, buna rağmen FED'in ani politika değişikliğine gitmesinin ve şu anda yaklaşık sıfır seviyesinde olan faiz oranını arttırmak gibi zamandır bir karar almasının da zararlı olacağını kaydetti.

"Azami istihdama ulaşmak için daha çok yolumuz var. Yüzde 2'lik enflasyona sürdürülebilir seviyede erişip-erişmediğimize zaman karar verecek" diyen Powell, "Eğer bir merkez bankası geçici olduğu ortaya çıkan etkenlere yanıt olarak politikalarını sıkılaştırırsa bu, işe alımları ve diğer ekonomik faaliyetleri yavaşlatır, enflasyonu da arzulanan oranın altına iter. Bugün iş piyasasında hala açıklar olduğu ve pandeminin sürdüğü bu dönemde böylesi bir hata özellikle zarara yol açar" şeklinde konuştu.

