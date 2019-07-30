FED Toplantısından Faiz İndirimi Kararı Çıkacak mı?

ABD Merkez Bankası FED, 30-31 Temmuz tarihli toplantılarında faiz indirimine gidip gitmemeyi görüşüyor.

Uzmanlar arasında FED’in toplantının ardından çeyrek puanlık (25 baz puan) faiz indirimine gideceği görüşü hakim. Beklenen olursa bu ekonomik krizin yaşandığı 2008’den bu yana Fed’in yaptığı ilk faiz indirimi olacak.

İki gün süren toplantıların ardından Çarşamba günü ABD saatiyle öğlen ikide FED Başkanı Jerome Powell basın açıklaması yapacak.

Başkan Trump, FED'in 2018'deki faiz artışı politikasına ısrarla karşı çıkıyordu.

Reuters haber ajansının analizine göre merkez bankası yetkilileri faiz indirimini hangi yöntemle yapmaları gerektiği konusunda arada kalmış durumda.

Seçenekler gelecek yılın ortalarına kadar uzanacak çeyrek puanlık birkaç faiz indirimi ya da daha kısıtlı bir faiz indirimi olarak değişiyor.

Reuters’a göre FED yetkililerinin hemfikir olmadıkları diğer bir konuysa faiz oranlarının neden indirilmesi gerektiği.

Özellikle de işsizlik oranının son 50 yılın en düşük seviyesinde ve ABD ekonomisinin gelişmiş ülkeler arasındaki performansının oldukça iyi olduğu bir dönemde faiz indirimine gidilmesi kararı FED içinde tartışmalara neden oluyor.